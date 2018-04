DB X Trackers Levdax Daily ETF: DAX mit Hebel!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DB X Trackers Levdax Daily ETF gibt sich mit der einfachen Nachbildung des DAX nicht zufrieden. Stattdessen strebt der Fonds danach, eine gehebelte Wertentwicklung des DAX auf täglicher Basis nachzubilden. Um dieses Ziel zu erreichen, kann der Fonds in übertragbare Wertpapiere investieren sowie derivate Techniken einsetzen. In den letzten vier Wochen konnten Anleger sich über ein Plus von 9,8 Prozent ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.