DB X-Trackers DAX ETF: Ist das der beste DAX-ETF?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Passives Investieren wird immer populärer in Deutschland und damit haben sich ETFs als Investmentvehikel fest auf dem Markt etabliert. Das ist auch an den Fondsgesellschaften nicht vorbeigegangen und deshalb hat nahezu jede bekannte Gesellschaft einen eigenen ETF auf den deutschen Leitindex DAX auf den Markt gebracht. Doch was unterscheidet den ETF der Deutschen Bank von den anderen ETFs?