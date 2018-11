DB X TRACKERS II ITRAXX EUROPE: Wann stoppt der Abwärtstrend?

Im November konnten sich die Anleger des DB X TRACKERS II ITRAXX EUROPE ETFs bislang über keine Kursgewinne freuen. Der aktuelle Abwärtstrend hält nun bereits seit zwei Wochen an und spricht damit für die insgesamt schwache Verfassung des Titels. Am Freitag wurden die Anteile für gerade einmal 118,25 Euro gehandelt, was einem erneuten Minus von 0,15 Prozent zum Vortag entspricht. Zumindest ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.