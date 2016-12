DB MOBIL präsentiert exklusive Foto-Serie zur Elbphilharmonie (FOTO)

Hamburg (ots) -Die neue Ausgabe zeigt außergewöhnliche Motive des renommiertenFoto-Künstlers Andreas Mühe / Auf 25 Stück limitierte Auflage deshandsignierten, nummerierten Motivs "Die Aufstellung" für SammlerDB MOBIL setzt die Elbphilharmonie künstlerisch in Szene. Inseiner neuen Ausgabe (1/2017, EVT 30. Dezember) präsentiert dasMagazin der Deutschen Bahn eine exklusive Foto-Serie zumPrestigeobjekt in der Hamburger Hafencity. Der Redaktion ist esgelungen, für dieses außergewöhnliche Projekt den Foto-KünstlerAndreas Mühe zu gewinnen, der sich nicht zuletzt mit Portraits vonPolitikern wie Angela Merkel und Helmut Kohl einen Namen gemacht hat.Die Foto-Serie zeigt aus verschiedenen Blickwinkeln denJahrhundertbau und einige der Menschen, die für seine Verwirklichungseit der Grundsteinlegung vor knapp zehn Jahren entscheidend warenund sind - von Olaf Scholz, Erster Bürgermeister der Freien undHansestadt Hamburg, der Anfang 2013 einen neuen Vertrag für den Baudurchsetzte, über die beiden Architekten Jacques Herzog und Pierre deMeuron bis hin zum NDR Elbphilharmonie Orchester, das am 11. Januarim Großen Saal unter Leitung seines Chefdirigenten Thomas Hengelbrockdas Eröffnungskonzert spielen wird."Wir sind sehr stolz darauf, mit Andreas Mühe einen dererfolgreichsten Foto-Künstler Deutschlands für die Idee der DBMOBIL-Redaktion gewonnen zu haben", sagt Rüdiger Grube,Vorstandsvorsitzender Deutsche Bahn AG. "Mit seiner individuellen Artzu fotografieren schafft er ein künstlerisch einzigartigesStimmungsbild der Elbphilharmonie, der ich wünsche, dass sie denHamburgern ebenso wie den Touristen aus Deutschland und der ganzenWelt in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird."Über den Abdruck der Foto-Serie in der neuen DB MOBIL-Ausgabehinaus gibt es für alle Sammler künstlerischer Fotografie ein ganzbesonderes Angebot. In einer auf 25 Stück limitierten Auflage bietetdie Redaktion einen von Andreas Mühe handsignierten, nummeriertenAbzug des Motivs "Die Aufstellung", das die Musiker des NDRElbphilharmonie Orchesters im Großen Saal des Konzerthauses zeigt.Das Foto im Format 32 x 40 cm kann ab 30. Dezember zum Preis von1.700 Euro zuzüglich 40 Euro Versandkosten unterwww.dbmobil.de/edition bestellt werden.Pressekontakt:Joachim HaackE-Mail: presse@territory.deTelefon: +49 (0) 40 | 399 272-0Original-Content von: TERRITORY, übermittelt durch news aktuell