DB MOBIL / Titelinterview: Hape Kerkeling bemängelt späte Einführung der Ehe für alle, erklärt, warum er seinen Facebook-Account gelöscht hat - und orakelt über die Rückkehr von Horst Schlämmer (FOTO)

Hamburg (ots) -Hape Kerkeling hat eine klare Meinung zur Ehe für alle. Er sagt imInterview für die Juliausgabe von DB MOBIL (erscheint am 29.6.2018):"Dass Deutschland das erst 15 Jahre nach den Niederlanden getan hat,ist wirklich dramatisch. Ich finde es auch schade, wie es zu dieserEntscheidung gekommen ist. Ich hätte mir gewünscht, dass einPolitiker die Initiative ergreift und sagt: ,Das wollen wir jetzt!'"Kerkeling, der seinen Partner im vergangenen Jahr geheiratet hat,sorgt sich um die Stimmung im Lande, die seiner Meinung durch eineintolerante Minderheit immer aggressiver werde: "Die rechtsradikalenStimmen werden lauter und tolldreister. Das besorgt mich. Nun sitzensie sogar schon im Bundestag. Das ist grauenvoll für Deutschland."Kerkelings Antwort auf verbale Ausfälle im Netz: abschalten. Er habeseinen Facebook-Account gelöscht und diese Entscheidung nicht bereut."Soziale Netzwerke gaukeln mir vor, ich sei in Kontakt mit dergroßen, weiten Welt, ich hätte jederzeit Zugriff auf all meineFreunde, und ich besäße so etwas wie ein soziales Leben im Internet.Das ist alles Quatsch", sagt der 53-Jährige im Interview mit demMagazin der Deutschen Bahn. Mit den Menschen, mit denen er weiterhinkommunizieren wolle, tue er das auf andere Weise.Auch Selfies lehnt der Komiker ab: "Stellen Sie sich mal vor, wirhätten uns früher in den Siebzigern die Kamera selbst vors Gesichtgehalten. Da hätte jeder gesagt: ,Der hat ein Rad ab, derfotografiert sich selbst.' Heute denken wir, super, und nehmen nocheinen Stick dazu. Ich finde das ein bisschen arm. Wer braucht dieganzen Bilder denn?"Zurzeit arbeitet Kerkeling, der sich vor vier Jahren aus demTV-Geschäft zurückzog, an einem Buch und einem Filmprojekt. Könnensich die Fans auf eine Rückkehr seiner legendären Kunstfigur HorstSchlämmer freuen? Kerkeling lächelt: "Dazu kann ich noch nichtssagen. Über ungelegte Eier spreche ich nicht. Aber Horst juckt esgewissermaßen in den Füßen."