Hamburg (ots) - Im Interview mit DB MOBIL hat sich Iggy Pop überden Wandel seiner ehemaligen Heimatstadt Berlin geäußert. Deramerikanische Musiker hat von 1976 an für einige Jahre in der zujener Zeit geteilten Metropole gelebt. Damals gefiel ihm die Stadtbesser: "Berlin nicht mehr dasselbe für mich. Nach meinem letztenKonzert übernachtete ich im Hotel Adlon, und dort sah ich Dunkin'Donuts und Leute in pinkfarbenen Shorts und Baseballkappen." Zuseiner Zeit sei Westberlin wie ein Dorf gewesen, sagte er dem Magazinder Deutschen Bahn: "Die Strukturen waren alt, aber das Ambienteprogressiv. Mehr als nur ein paarmal war ich betrunken, und diePolizei sammelte mich auf und fuhr mich nach Hause. Es herrschte einegute Atmosphäre. Berlin bot Leuten mit Charakter und Persönlichkeitein Zuhause."Dass die Hansa-Studios, in denen Iggy Pop in den 1970er Jahren anSongs feilte, inzwischen eine Touristenattraktion sind, wusste ernicht. Im dortigen Kellerstudio hat Pop eines der bekanntesten Liederder Musikgeschichte aufgenommen - "The Passenger", in einem einzigenspontanen Take, inklusive Patzer, wie der 71-Jährige verrät: "Ichwollte "backside" singen, sang stattdessen aber "backskyed." Nocheinmal habe er das Stück aber nicht aufnehmen wollen: "Mit bessererPlanung wäre der Song leblos geworden."Iggy Pop ist das neue Gesicht im Werbespot der DB und sein Song"The Passenger" wieder überall zu hören. Im Interview mit DB MOBILräumt Iggy Pop mit einigen Legenden rund um die Entstehung des Liedesmit dem eingängigen Stophe auf: "Ich liebte die S-Bahn und war eingroßer Fan davon, mit ihr Berlin zu entdecken. Die Wagen warenwunderschön hölzern, warm und entspannend. Sie hatten eineenergiegeladene Atmosphäre, die mich als Songschreiber inspirierte."Es habe aber noch weitere Einflüsse gegeben - den Film "ThePassenger" mit Jack Nicholson, ein Gedicht von Jim Morrison über dasLeben als Autofahrt sowie die Reisen, die Iggy Pop damals mit DavidBowie unternommen hat.Der Punkrocker sagt von sich, er habe fast alles erreicht imLeben. Bis auf eines - die Liebe: " Und da reden wir über eine vielkomplexere Sache als die Musik.