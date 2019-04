Hamburg (ots) -Anlässlich der Europawahl in einem Monat stellt DB MOBIL nichtDeutschland, sondern die Europäische Union in den Mittelpunkt derdiesjährigen Maiausgabe. Im Heft, das am 26. April 2019 erscheint,spricht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausführlich über diegegenwärtige Situation Europas.Vor dem Hintergrund nationalistischer Tendenzen in vieleneuropäischen Ländern zeigt er sich im Interview mit dem Kundenmagazinder Deutschen Bahn besorgt. Steinmeier fordert mehr Leidenschaft fürEuropa und appelliert an Regierungen und die Bürger Europas, sichnicht immer nur zu beschweren: "Wir haben uns in den europäischenMitgliedstaaten leider angewöhnt, Erfolge als Erfolge nationalerPolitik zu feiern und alles, was nicht gut läuft, auf 'Europa' zuschieben."Bei genauerer Betrachtung sei das oft nicht wahr oder jedenfallsunvollständig: "60 Prozent, in manchen Branchen 80 Prozent der hierproduzierten Waren gehen in unsere europäischen Nachbarländer. Dasist Europa. Stattdessen werden an jedem Stammtisch, wenn es um Europageht, der Krümmungsgrad der Gurke oder die Energiesparlampethematisiert. Viele Bürger machen sich darüber lustig. Dabei werdendie Beschlüsse in der Regel nicht in Brüssel geboren, sondern siestammen aus einzelnen Mitgliedstaaten, und in dem einen oder anderenFall dürften wir Deutsche auch dafür verantwortlich sein." DieseMitgliedstaaten hätten für ihre Ideen Bündnisse auf europäischerEbene gesucht und sie so durchgesetzt, so der 63-Jährige weiter,"gescholten wird anschließend häufig die EU."Gleichzeitig lehnt Steinmeier, der seit zwei JahrenBundespräsident ist, im Interview auch das Ansinnen jener ab, dieeines Tages in einem europäischen Bundesstaat leben möchten. Zwar seidie EU weit mehr als ein Zusammenschluss von Staaten. "Dieallermeisten Menschen träumen nicht davon, die Nationalstaaten völligaufzulösen. Vielmehr haben wir in den vergangenen Jahrzehntengelernt, dass der Nationalstaat und die Regionen innerhalb einesStaates den Menschen Gewissheiten geben, die sie nicht preisgebenwollen. Das Leben in einem überschaubaren Raum, in dem man sichauskennt, in dem man sich sein eigenes Urteil über die Dinge um einenherum bildet, in dem man dieselbe Sprache spricht, macht Identitätund Heimat aus. Und das möchten die allermeisten Menschen bewahren."Das grenzenlose Reisen ist für Frank-Walter Steinmeier eine dergrößten Errungenschaften der EU. Seine Tochter sei schon im Alter von16 Jahren mit dem Zug in alle Hauptstädte gefahren. Aus seinereigenen Jugend erinnert er sich dagegen an Schlagbäume, stundenlangesWarten und Ausräumen des vollgepackten Kofferraums zur Kontrolle anden Grenzen. ".Trotzdem gehörte der Roadtrip durch Frankreich -natürlich in einer 'Ente' - zu meinen schönsten Erfahrungen."Gedanken macht sich Steinmeier um ein Ende der Europäischen Union:"Ich bin überzeugt: Nichts würde einfacher. Erstens wäre am Tischderer, die die Welt bewegen, kein Platz mehr für uns. Zweitens würdedas Gegeneinander in Europa wieder spürbar, Machtpolitik und dasRecht des Stärkeren würden den Alltag bestimmen."Bei Interesse am vollständigen Interview und an der Europaausgabevon DB MOBIL wenden Sie sich bitte an Katja Heer, Telefon040/3703-5362, heer.katja@territory.de.Verwendung des Cover-Bildes nur bis zum 30.05.2019 unter Angabevon "Sergio Membrillas exklusiv für DB MOBIL".Über DB MOBILDB MOBIL wird monatlich exklusiv und kostenlos den Reisenden anBord aller Fernverkehrszüge, in allen DB Reisezentren und DB Loungesangeboten. Das preisgekrönte und auch am Anzeigenmarkt sehrerfolgreiche Magazin der Deutschen Bahn erreicht bei einerverbreiteten Auflage von rund einer halben Million Exemplarenannähernd 1,3 Millionen Menschen. Es präsentiert den Fahrgästen nichtnur Interessantes aus dem DB-Kosmos, sondern vor allem überraschendeund relevante Geschichten aus den Themenfeldern Reise, Gesellschaft,Kultur und Zeitgeist. Aktuelle Ausgaben sind auch online unterdbmobil.de/hefte erhältlich.Über TERRITORYTERRITORY ist die Agentur für Markeninhalte. Rund 1000 Mitarbeiterarbeiten mit Leidenschaft und Überzeugung daran, für Unternehmen undihre Marken inhaltliche Territorien zu definieren, diesekontinuierlich mit Inhalten, Aktionen und Services zu beleben und soRelevanz und Aufmerksamkeit zu erzielen. Wir sind überall da, woContent entscheidenden Einfluss aufPressekontakt:Katja Heerheer.katja@territory.de+49 (40) 3703-5362Original-Content von: DB MOBIL, übermittelt durch news aktuell