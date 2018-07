Lohnt sich das wirklich, DB Commodity Dbl Short ETN?

DB Commodity Dbl Short ETN weist zum 25.07.2018 einen Kurs von 55 USD an der BörseNYSE Arca auf.Die Aussichten für DB Commodity Dbl Short ETN haben wir anhand 5 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der DB Commodity Dbl Short ETN als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu DB Commodity Dbl Short ETN vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 0 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -100 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 55 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

