Bei DB Cargo fallen 62 Züge am Tag aus

Düsseldorf (ots) - Die Probleme bei der Bahn-Tochter DB Cargo sindtiefgreifender als bislang angenommen. Das geht aus einer Antwort derBundesregierung auf eine kleine Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor, dieder "Rheinischen Post" (Freitag) vorliegt. Auf die Frage, was denn die Gründefür die anhaltenden Verluste in dem Geschäftsfeld seien, schreibt der zuständigeStaatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann: "DB Cargopartizipiert nicht am Wachstum des deutschen und europäischenSchienengüterverkehrs und verliert Marktanteile an Wettbewerber. Im Unterschiedzu diesen enthält das Auftragsportfolio von DB Cargo in starkem Maße Verladermit rückläufiger Transportnachfrage (Kohle, Erz und Stahl)." Das Unternehmenleide unter Ressourcenengpässen, unter einer unzureichenden Qualität und untereiner im Branchenvergleich geringeren Produktivität. Auch die Anpassungen vonKapazitäten und Prozessen hätten bislang nicht zu den gewünschten Effektegeführt. Der Antwort zufolge ist der Marktanteil in Europa Seit 2011 von 26Prozent auf 19 Prozent im Jahr 2018 gesunken. In Deutschland sank er im gleichenZeitraum von ehemals 74 auf nur noch 47 Prozent. Laut Ministerium belief sichdie Zahl der Zugausfälle im vergangenen Jahr auf 62 Züge am Tag. Als einen Grunddafür nennt das Ressort die angespannte Personalsituation, die mit denschwierigen Arbeitsbedingungen, also atypischen Arbeitszeiten, und denungünstigen Lohnbedingungen, begründet werden, die jedoch "staatlich kaum zubeeinflussen sind". Neben der stärkeren Rekrutierung von Arbeitslosen sollenauch vermehrt Berufskraftfahrer aus Drittstaaten rekrutiert werden.