DB Cargo AG wählte Edge-Controller, IOT-Produkte und Dienstleistungen von Eurotech

Amaro, Italien (ots/PRNewswire) -Eurotech, ein langjähriger Großanbieter von Embedded Technologiesund führendes Unternehmen bei der Ermöglichung des IOT, hat heutebekannt gegeben, dass es von der DB Cargo AG, einerTochtergesellschaft der Deutschen Bahn AG, ausgewählt wurde, um dieOn-Board-Hardware und die End-to-End-Software-Tools zu liefern, umdas Techlok-Projekt dieses Unternehmens zu ermöglichen.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/746929/Eurotech_BoltGATE.jpg )Der Eurotech BoltGATE 20-25, ein für die Bahn zertifizierterBordcomputer, der auf die anspruchsvollen Anforderungen vonInstallationen in Schienenfahrzeugen zugeschnitten ist, wurde alsintelligentes IoT-Edge-Gateway ausgewählt und soll in mindestens 450Wagen installiert werden. Der BoltGATE 20-25 basiert auf einemIoT-Edge-Framework von Eurotech, dem Everyware Software Framework(ESF), und bietet On-Board-Funktionen für die sichere nicht-invasiveSignalaufnahme und -aufzeichnung von multifunktionalenFahrzeugbusdaten (MVB) sowie eine Kommunikationsfunktion mitEchtzeitdaten.Bei dem Projekt, das darauf abzielt, Einblicke in denEchtzeitstatus der Lokomotivflotte zu gewinnen, bietet EverywareCloud (EC), die IoT-Integrationsplattform von Eurotech, dieOff-Board-Tools und Managementfunktionen, mit denen die gesammeltenDaten in einen einzigen Boden-Server integriert und die Systeme aufdem Feld aus der Ferne zu konfiguriert werden können."Während unseres Machbarkeitsnachweises (POC) im Jahr 2017 hatEurotech hervorragende Arbeit geleistet, indem es qualitativhochwertige Daten geliefert und den Bedarf unserer Anwender undDatenwissenschaftler vollständig erfüllt hat. Mit seinemstandardmäßigen Telematiksystem und der IoT-Plattform war dasUnternehmen in der Lage, den größten Teil unserer benötigtenFunktionalitäten bereitzustellen. Wir freuen uns darauf, das, was wirim Konzeptnachweis gesehen haben, auf den Maßstab von 450 Wagen inmehreren Flotten auszuweiten", sagte Stephan Häger, Senior ManagerSystems & Telematics von der DB Cargo AG."Ich habe Eurotech sowohl beim Machbarkeitsnachweis als auch inden folgenden Verhandlungen als professionellen und äußersteffizienten Partner kennengelernt. Es sieht so aus, dass diesesUnternehmen mit seinen hoch standardisierten IOT-Produkten denDigitalisierungsprozess des Bahnsektors beschleunigen kann. Ich freuemich, Eurotech in unserem amspire-Labor als strategischen Partner fürdie kommenden Herausforderungen begrüßen zu können", sagte FabianStöffler, Vice President Asset Digitization von der DB Cargo AG."Wir fühlen uns geehrt, von der DB Cargo AG für ihrTechLOK-Projekt ausgewählt worden zu sein, ein Projekt, das dieKommunikations- und Infrastrukturgrundlage zur Unterstützung derintelligenten Transportlösungen der Bahn bereitstellen wird",kommentiert Marco Carrer, CTO von Eurotech. "Eurotech bietet modulareHard- und Software-Komponenten an, um vernetzte Dienste und Produktezu ermöglichen. Wir freuen uns sehr, mit der DB Cargo an ihremanspruchsvollen Projekt zusammenzuarbeiten, bei dem wir unsereIOT-Technologien mit unserem Know-how im Bahnbereich kombinierenwerden."