DBX ETF Trust – Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF: Sie dürfen gespannt sein!

Für die Aktie DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF stehen per 18.06.2020, Uhr 24.705 USD zu Buche.

Nach einem bewährten Schema haben wir DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 4 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF. Es gab weder besonders positive noch negativen Ausschläge. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF-Aktie: der Wert beträgt aktuell 63,97. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF weder überkauft noch -verkauft (Wert: 34,71), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF damit ein "Hold"-Rating.