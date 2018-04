DBV und FNSEA: Gemeinsames Schreiben an Merkel und Macron - EU-Agrar-Budget stabil halten

Berlin (ots) - (DBV) Vor dem Hintergrund drohender Kürzungen imEU-Agrarhaushalt bitten die Präsidentin des französischenBauernverbandes FNSEA, Christiane Lambert, und der Präsident desDeutschen Bauernverbandes (DBV), Joachim Rukwied, in einemgemeinsamen Schreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel und denfranzösischen Präsidenten Emmanuel Macron darum, sich für die Zukunftder ländlichen Räume und der Landwirtschaft in Europa einzusetzen.Mögliche Kürzungen im Agrarbudget würden eine "enorme Belastung fürdie ländlichen Räume und für unsere landwirtschaftlichen Betriebebedeuten", heißt es in dem Schreiben.Die Bauernverbandspräsidenten fordern Merkel und Macron auf, dieReihe der Haushaltskürzungen der letzten 20 Jahre nicht weiterfortzusetzen und das Budget der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) fürdie nächste Haushaltsperiode stabil zu halten.Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) sei Stabilitätsfaktor undRückgrat leistungsfähiger ländlicher Räume, die mehr denn jeGrundlage für ein wirtschaftlich und politisch stabiles Europa seien,heißt es weiter. Nur mit einer angemessen finanzierten GemeinsamenAgrarpolitik, die gleiche Wettbewerbsbedingungen für alleMitgliedstaaten der Europäischen Union garantiere, könne dieeuropäische Landwirtschaft im globalen Wettbewerb auf offenen Märktenbestehen.Pressekontakt:Kontakt:Deutscher BauernverbandAxel FinkenwirthPressesprechera.finkenwirth@bauernverband.netTel.: 030 / 31904 240Original-Content von: Deutscher Bauernverband (DBV), übermittelt durch news aktuell