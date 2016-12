Osnabrück (ots) - "Er hat der Deutschen Bundesstiftung Umwelt alseiner der größten Umweltstiftungen Europas Charakter und Richtunggegeben. Mit großer Zielstrebigkeit, breiter Sachkenntnis und hoherpersönlicher Integrität hat er das Profil der DeutschenBundesstiftung Umwelt entscheidend geformt." Betroffen reagierteheute Dr. Heinrich Bottermann, Generalsekretär der DeutschenBundesstiftung Umwelt (DBU), auf die Nachricht vom Tod von Prof. Dr.Hans Tietmeyer, Gründungsvater der DBU und zwölfeinhalb JahreVorsitzender ihres Vorstandes, des Kuratoriums. Tietmeyer war gesternim Alter von 85 Jahren verstorben. Bottermann: "Er war geistigerMitvater, Planer, Konstrukteur, Steuermann und Motor der DBU in einerPerson. Seine weitsichtigen Entscheidungen bei der Erstanlage desStiftungskapitals haben den Grundstein für eine langfristig solidewirtschaftliche Basis der Stiftung gelegt."Tietmeyer als damaligem Staatssekretär im Bundesfinanzministeriumund seinem damaligen Chef Bundesfinanzminister Dr. Theo Waigel war esEnde der 80er Jahre mit der Gründung der DBU vor allem darumgegangen, "neues Wissen und Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen undzu einer vorsorgenden Umweltpolitik beizutragen", wie es Tietmeyerselbst einmal formuliert hatte. Ihm ging es, wie er sagte, nicht nurum ein Konservieren von Natur, sondern darum, neue Wege imwirtschaftlichen Prozess in Gang zu bringen - für Umweltschutz undWettbewerbsfähigkeit. Wettbewerbsfähigkeit, das hieß bei ihm vorallem und in erster Linie Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlererUnternehmen. Er hatte ein ökologisches Fitnessprogramm für denMittelstand im Blick. Tietmeyer hatte immer gefordert, produktivesWissen zu fördern und in neue Verfahren umzusetzen. Er formulierte esso: "Wir müssen nicht tagesbezogen operieren, sondernzukunftsorientiert: Stiftung als Anstifter!"Seine erste Kuratoriumssitzung hatte Tietmeyer am 7. Dezember 1990geleitet. Die 54. Sitzung im Berliner Savoy-Hotel im Mai 2003 war dieletzte. Seit der Premiere am 7. Dezember 1990 hatte er nur zweimalaus triftigem Grund gefehlt und immer durch akribische Vorbereitunggeglänzt - obwohl er sich durch dickste Ordner wühlen musste und alsdamaliger Präsident der Deutschen Bundesbank überall auf der Weltpräsent war. "Die DBU ist mit seinem Einsatz zu einer derbedeutendsten, angesehensten und wirkungsvollsten Umweltstiftungen inDeutschland, Europa und weltweit geworden. Diese Stiftung setzt hoheMaßstäbe für eine offene Auseinandersetzung mit gesellschaftlichenund technischen Umweltproblemen", hatte es beim AusscheidenTietmeyers aus seiner Funktion der ehemalige BundesumweltministerKlaus Töpfer formuliert.Pressekontakt:AnsprechpartnerFranz-Georg Elpers- Pressesprecher -Kontakt DBUAn der Bornau 249090 OsnabrückTelefon: 0541|9633-5210171|3812888Telefax: 0541|9633-198presse@dbu.dewww.dbu.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell