DBU gratuliert neu ernanntem Waldbeauftragten der Bundesregierung

Osnabrück (ots) - Cajus Caesar von BundeslandwirtschaftsministerinJulia Klöckner berufen - DBU-Naturerbe gefördert"Hervorragende Wahl! Die Anliegen des Waldes und derForstwirtschaft sind bei ihm in besten Händen. Die DBU stünde mit demSchutz von Flora und Fauna auf ihren 70.000 Hektar Naturerbeflächennicht dort, wo sie steht, wenn sich Cajus Caesar nicht in denDBU-Gremien so dafür engagiert hätte, speziell als wegweisenderBotschafter für den Wald." Alexander Bonde, Generalsekretär derDeutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), zur heutigen Ernennung vonCajus Caesar zum Waldbeauftragten der Bundesregierung durchLandwirtschaftsministerin Julia Klöckner.Hintergrund: Caesar war langjähriges Mitglied im Kuratorium derDBU und zweieinhalb Jahre Vorsitzender des DBU-Naturerbe-Beirates.Die Naturerbe GmbH ist eine gemeinnützige "Tochter" der DBU undversteht sich als Treuhänderin des Nationalen Naturerbes fürnachfolgende Generationen. Auf den 70 Flächen (70.000 Hektar) in zehnBundesländern sollen offene Lebensräume mit oft seltenen Arten durchzielgerichtete Pflege bewahrt, naturnahe Wälder möglichst ohnemenschlichen Eingriff zu Wildnis entwickelt, artenarme Forste innaturnahe Wälder überführt und Feuchtgebiete sowie Fließ- undStillgewässer ökologisch aufgewertet oder erhalten werden.