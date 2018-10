DBU betont Bedeutung der Meere für Klima, Lebensvielfalt und Nahrungsversorgung / Deutscher Umweltpreis heute in Erfurt an Meeresbiologin Boetius und Abwasser-Experten aus Leipzig verliehen (FOTO)

Erfurt (ots) -Der Deutsche Umweltpreis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU)ist zum 26. Mal vergeben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unddie DBU-Kuratoriumsvorsitzende und Parlamentarische Staatssekretärinim Bundesumweltministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter, überreichtenheute in Erfurt der Meeresbiologin Prof. Dr. Antje Boetius (51,Bremerhaven) und einem interdisziplinären Abwasser-Expertenteam ausLeipzig um Prof. Dr. Roland A. Müller (55), Dr. Manfred van Afferden(57), Dr. Mi-Yong Lee (47) und Dipl.-Ing. Wolf-Michael Hirschfeld(70) den mit 500.000 Euro dotierten größten, unabhängigen UmweltpreisEuropas. Die DBU betont damit die Bedeutung der Meere für Klima,Lebensvielfalt und Nahrungsversorgung und warnt vor Klimawandel,Umweltverschmutzung und Überfischung. Gleichzeitig soll auch derweiteren Forderung der Vereinten Nationen Nachdruck verliehen werden,bis 2030 für die Weltbevölkerung sauberes Wasser zur Verfügung zustellen und eine angemessene Sanitärversorgung für alle und damitdeutlich bessere Lebensbedingungen zu gewährleisten.Ozeane bedeutsamste Wärmespeicher auf der ErdeDie DBU betonte, die Ozeane seien ein wichtiger Lebensraum fürTier- und Pflanzenarten und der bedeutsamste Wärmespeicher auf derErde, deren Klima sie regulierten. Sie pufferten die Auswirkungen derIndustrialisierung ab und nähmen große Mengen Kohlendioxid und Wärmeauf. Sie seien die Wetterküche der Erde, weil häufig über ihnen Wind,Stürme und Niederschläge entstünden. Tatsächlich seien die Ozeaneallerdings in einem bedenklichen Zustand. Das Schmelzen derPolkappen, die Erwärmung sowie die Industrialisierung, Überfischungund Müllmengen ungeahnten Ausmaßes gefährdeten dieses Ökosystem immermehr. Die Zahl der sogenannten Todeszonen in den Weltmeeren -Sauerstoffmangelgebiete, die den Bestand von Lebewesen gefährden, -sei seit 1995 um mehr als ein Drittel angewachsen auf aktuell über400. Sie seien über 245.000 Quadratkilometer groß, was mehr als zweiDrittel der Fläche Deutschlands entspreche.Bahnbrechend für bessere der Lebensgrundlagen der Menschen vor OrtDas sei auch darauf zurückzuführen, dass 80 bis 90 Prozent desAbwassers in den Entwicklungsländern direkt und unbehandelt inFlüsse, Seen und Meere eingeleitet würden. In diesen Ländern einenfunktionierenden, handhabbaren, wartungsarmen, kosten- undenergiesparenden Abwassersektor zu schaffen, sei bahnbrechend füreine Verbesserung der Lebensgrundlagen der Menschen vor Ort und ihrerKinder und Kindeskinder. Gleichzeitig gebe es im Ökosystem Meer nochimmer Wissenslücken, die für das Verständnis der Zusammenhängezwischen mikrobieller Vielfalt in der Tiefsee und globalenVeränderungen wie dem Klimawandel geschlossen werden müssten. Nur imLichte dieser Prozesse könne man den globalen Klimakreislaufverstehen und auf der Basis dieser Erkenntnisse handeln, so die DBU.Bedeutung von Tiefsee-Bakterien für das Weltklima belegtAntje Boetius, die Tiefsee- und Polarforscherin und Direktorin desAlfred-Wegener-Instituts Helmholtz-Zentrum für Polar- undMeeresforschung, sei eine herausragende Wissenschaftlerin mit einemaußerordentlichen Talent für das fachübergreifende Verständnissystemischer Prozesse in den weltweiten Ozeanen und für dasVermitteln der Zusammenhänge. Durch ihre Forschung habe sie dieBedeutung von Tiefsee-Bakterien für das Weltklima belegt, die dafürsorgten, dass nur ein Teil des klimaschädigenden Methans aus denOzeanen in die Atmosphäre entweiche und so ein schnelleres Aufheizendes Planeten verhindert werde. Die Meeresbiologin,Ökosystemforscherin und Wissenschaftskommunikatorin habe mehrfachaufgezeigt, dass menschliches Handeln in den entlegensten Winkeln derErde nachweisbar sei.Kaum erforschte Welt vor destruktiven Tiefseebergbau-VerfahrenschützenNeben dem Klimawandel habe nach Boetius' Einschätzung bisher auchdie Fischerei die Ozeane schon weltweit verändert. Ihr Ziel sei es,dazu beizutragen, dass die noch kaum erforschte Welt der Tiefseenicht Opfer destruktiver Verfahren des Tiefseebergbaus werde wie esdurch den Abbau von Rohstoffen wie Mangan, Eisen, Kobalt und seltenenMetallen möglich wäre. Die Ozeane sollten als Teil des Planeten unddes gesellschaftlichen Handelns verstanden werden, für das dieNachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen auch gelten würden. DieVielfalt des Lebens im Meer und in den Polarregionen sei ebenfallseine wichtige Zukunftsressource, für deren Schutz gesorgt werdenmüsse.In Jordanien Pionierarbeit und Hilfe zur Selbsthilfe geleistetDas Team um die Forschergruppe des Departments "Umwelt undBiotechnologisches Zentrum" des Helmholtz-Zentrums fürUmweltforschung (Müller, van Afferden, Lee) und den Initiator desBildungs- und Demonstrationszentrums für dezentraleAbwasserbehandlung, Hirschfeld, habe als Anwalt für denWasserressourcenschutz in Jordanien Pionierarbeit und Hilfe zurSelbsthilfe geleistet. Jordanien sei eines der drei Länder, dieweltweit am stärksten von Wasserknappheit betroffen seien und dessenBevölkerung auch durch Flüchtlinge aus Syrien von 5,6 Millionen 2006um fast 70 Prozent auf 9,5 Millionen (2016) gewachsen sei. Das Teamsei interdisziplinär in der Wissenschaft, beratend in der Wirtschaft,vermittelnd in der Politik, informierend in der Gesellschaft undzupackend in der praktischen Umsetzung aktiv geworden.Wassermangel eine zentrale FluchtursacheMit den dezentralen, flexiblen Abwassersystemen, die bestehendeSysteme ergänzen würden, werde das Abwasser am Entstehungsortbehandelt, das Grundwasser vor Abwasserverunreinigungen geschützt undals Trinkwasserressource gesichert. Das sei nur möglich gewordendurch das Überwinden der Grenzen zwischen Natur-, Ingenieur- undSozialwissenschaften, vor allem aber zwischen Forschung und Praxis.Das sei wesentlich, weil weltweit mindestens zwei Milliarden MenschenTrinkwasser nutzten, das mit Fäkalien verunreinigt sei. Neben Armut,wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit und mangelnder politischerTeilhabe seien schwierige Lebensbedingungen einschließlich desWassermangels eine zentrale Fluchtursache.Zum Hintergrund:Mit dem 2018 zum 26. Mit dem 2018 zum 26. Mal verliehenen Deutschen Umweltpreis der DBU- dem unabhängigen, mit 500.000 Euro höchstdotierten UmweltpreisEuropas - werden Leistungen von Personen ausgezeichnet, dievorbildlich zum Schutz und Erhalt der Umwelt beigetragen haben oderin Zukunft zu einer deutlichen Umweltentlastung beitragen werden. 