DBU: Umweltfreundliche Kehrmaschine soll alltagstauglich werden

Braunschweig (ots) - Wissenschaft und Unternehmen entwickelngemeinsam Innovationen für Energiewende - DBU: 873.000 EuroFördersumme"Wenn wir die Energiewende voran bringen wollen, brauchen wirdurchdachte, alltagstaugliche Innovationen. VollelektrifizierteArbeitsmaschinen sparen Energie und sind insbesondere imZusammenspiel mit Strom aus erneuerbaren Quellen umweltfreundlich",sagte Niedersachsens Umweltminister und Kuratoriumsmitglied derDeutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) Stefan Wenzel anlässlich derÜbergabe einer Projektbewilligung. Anhand einer Kehrmaschine wurdedas Innovative beim Projekt beispielhaft dargestellt: Nicht nur derAntrieb des Fahrzeugs und die Rotationsbewegungen der Kehrbesen,sondern auch die Vorwärts-, Seitwärts- und Rückwärtsbewegungen derKehrbesen sollen elektrisch angetrieben werden. "Diese sogenanntenlinearen Schwenkbewegungen brauchen große Kräfte, müssen schnell seinund die Antriebe müssen dazu noch kompakt gebaut sein, da liegt dieSchwierigkeit", erläuterte Prof. Dr. Ludger Frerichs von derTechnischen Universität (TU) Braunschweig. Verglichen mit einerKehrmaschine mit Verbrennungsmotor und hydraulischen Antrieben könneder Energieverbrauch der Maschine um mehr als 75 Prozent reduziertwerden.Umweltfreundliche Antriebe durch Elektrik statt HydraulikDieses Ergebnis resultierte aus Computersimulationsmodellen derersten Phase des Projekts, das von der DBU mit insgesamt 873.000 Eurofachlich und finanziell gefördert wird. Projektnehmer sind dieInstitute für mobile Maschinen und Nutzfahrzeuge (IMN) undElektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen (IMAB) der TU Braunschweigin Kooperation mit den Unternehmen Oswald Elektromotoren inMiltenberg, Bayern, und Hako in Bad Oldesloe, Schleswig-Holstein.Elektrische Antriebe, die immer mehr im Kommen sind, seien bisher nurfür rotatorische Bewegungen, wie etwa Fahrzeugantriebe, gebräuchlich.Die Erzeugung linearer Schwenkbewegungen erfolge derzeitausschließlich hydraulisch. Nachteilig sei, dass zum einenHydrauliköl benötigt werde, das in die Umwelt austreten und Schadenanrichten könne, und zum anderen, dass Hydrauliksystemevergleichsweise viel Energie verbräuchten. Die erste Phase desForschungsvorhabens ergab, dass eine vollständige Elektrifizierungmöglich sei. Bei Verzicht auf einen Verbrennungsmotor und bei derVerwendung des heutigen Strommixes ergäbe sich hieraus eineKohlendioxid-Einsparung von rund 55 Prozent. Bei zukünftig weiterwachsendem Stromanteil aus erneuerbaren Energien wird sich dieKohlendioxid-Minderung entsprechend vergrößern.Voll elektrifizierte Arbeitsmaschinen für den kommunalen BereichMit der jetzt erfolgten Übergabe des Bewilligungsschreibens wirddie zweite Phase des Projekts eingeläutet. "Jetzt wird es darumgehen, die neuartigen Antriebe zu optimieren und sie auf ein realesVersuchsfahrzeug zu überführen und zu erproben", erklärte JohannesOswald, Firmeninhaber des gleichnamigen Unternehmens. DieKehrmaschine diene dabei nur als Beispiel. Der Fokus liege zunächstauf Anbaugeräten, wie Kehrbesen und Balkenmäher, die im kommunalenBereich eingesetzt werden. Ein vollständig elektrifiziertes Fahrzeughätte in diesen geräusch- und umweltsensiblen Umgebungen denzusätzlichen Vorteil, dass es vergleichsweise leise ist. Langfristigkönnten die Ergebnisse aus dem Projekt bei einer Vielzahl vonalltäglichen Arbeitsmaschinen zum Beispiel aus dem Straßenbaubereichoder aus der Landwirtschaft Verwendung finden.Wissenschaft und Unternehmen gemeinsam für Innovationen im Alltag"Die Projektergebnisse haben vor dem Hintergrund der Energiewendegroße Bedeutung", sagte Dr. Heinrich Bottermann, DBU-Generalsekretär.Die Reduzierung des Endenergieverbrauchs bis 2020 um rund 10 Prozentund bis 2050 um rund 40 Prozent gegenüber 2005 gehöre zu denKernzielen des Verkehrssektors. Hinzu käme die Dekarbonisierung durchdie Nutzung erneuerbarer Energien. Bottermann: "Nicht nur bei denAntrieben, sondern auch bei den mobilen Arbeitsmaschinen müssen daherrealistische, tragfähige, robuste und nachhaltige Zukunftskonzepteentwickelt werden. Darauf zielt das Projekt ab." Das Projekt reihesich in verschiedene DBU-Projekte ein, die innovative Beiträge zurEntwicklung von nachhaltigen Zukunftskonzepten für mobileArbeitsmaschinen leisten sollen. Das der TU Braunschweig bewilligteVerbundvorhaben zeige dabei geradezu prototypisch, wie im Verbund vonWissenschaft und Unternehmen innovative und umweltfreundlicheLösungen entwickelt werden können. Auch die Bedeutung undLeistungsfähigkeit kleiner und mittlerer Technologieunternehmen fürderartige Lösungen wird deutlich. Neben dem technischen Know-howwürden die Unternehmen Hako und Oswald dabei insbesondere auch ihreMarktkenntnisse, geprägt durch Kundenanforderungen wieWirtschaftlichkeit und Handhabbarkeit der Technik, einbringen. 