DBU: Trotz niedriger Zinsen erneut steigende Fördermittel / Deutsche Bundesstiftung Umwelt stellt Jahresbericht 2018 vor - 52,7 Millionen Euro für 213 Projekte

Osnabrück (ots) - Zum dritten Mal in Folge erhöhte die DeutscheBundesstiftung Umwelt (DBU) 2018 ihre Fördermittel auf nunmehr 52,7Millionen Euro (2017: 51,4) und unterstützte 213 Projekte (207). DasStiftungskapital stieg von 2,24 auf 2,28 Milliarden Euro. "Damiterhalten wir nach Abzug der Inflationsverluste den realen Wert desStiftungskapitals und bleiben trotz extrem niedriger Zinsen und einessehr schwierigen Kapitalmarktumfelds ein stabiler und verlässlicherFördermittelgeber", sagte DBU-Finanzchef Michael Dittrich heute inOsnabrück. DBU-Generalsekretär Alexander Bonde sagte, dass die DBUauch in den nächsten Jahren an dem Ziel festhalten wolle, dasFördermittelniveau stabil zu halten. "Die weitsichtige Strategie inder stiftungseigenen Vermögensanlage hat dafür alle Voraussetzungengeschaffen."Keine höheren Zinsen absehbar"Die Zinsen werden auf absehbare Zeit nicht deutlich steigen. Undan den Aktienmärkten müssen wir uns nach starken Jahren mitdeutlichen Kurssteigerungen künftig auf stärkere Schwankungen undrückläufige Kurse einstellen. Das schwächere Wachstum wird sichfrüher oder später auch an den Börsen bemerkbar machen", führteDittrich aus.Jahresergebnis sinkt wegen rückläufiger AktienkurseMit einem Gewinn aus der Vermögensanlage von 95,2 Millionen Euronach 123,5 Millionen Euro im Vorjahr war das Ergebnis der DBUrückläufig. Nach Abzug der Verwaltungsaufwendungen betrug dasJahresergebnis 87,1 Millionen Euro (2017: 115,7). Grund dafür warenhöhere Abschreibungen auf Wertpapiere, vor allem aufgrundrückläufiger Aktienkurse 2018. "Für das laufende Jahr 2019 planen wirderzeit sogar mit einem erneut steigenden Fördermittelbudget vonknapp 58 Millionen Euro", erklärte der DBU Finanzchef.Auch 2019 weiter steigende FördermittelDie Bewilligungssumme stieg mit 52,7 Millionen Euro gegenüber 2017(51,4) leicht an. 213 Projekte (2017: 207) wurden gefördert. Damithat die Stiftung seit Aufnahme ihrer Fördertätigkeit im März 1991 fürmehr als 9.700 Projekte rund 1,8 Milliarden Euro an Fördermittelnbewilligt und damit deutlich mehr Geld in den innovativenUmweltschutz investiert, als sie seinerzeit als Stiftungskapitalerhalten hatte (1,288 Milliarden Euro).