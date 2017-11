DBU-Projekt: Mit Licht, Duft und Strom gegen Schädlinge

Aachen (ots) - DBU fördert Entwicklung einer effektiven Falle fürKirschessigfliege mit 300.000 EuroHat sie eine Fläche befallen, drohen Total-Ernteausfälle: DieKirschessigfliege macht Landwirten und Winzern das Leben schwer.Aufgrund des Klimawandels breitet sich die aus Asien eingeschleppteFliege auch in Deutschland immer weiter aus. Umweltschonend kann siebisher nicht bekämpft werden. Bestehende Mittel sind entweder nichtwirksam oder töten zu viele andere Insekten. Mit Licht und Düftenwill die Firma 3win Maschinenbau (Aachen) nun gemeinsam mit Forschernder Universität Hohenheim eine spezielle Falle entwickeln, die dieFliegen anlockt und abtötet. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)unterstützt das Projekt fachlich und finanziell mit rund 300.000Euro. "Zielgerichtet schützen wir so die Obst- und Rebenbestände vordieser eingewanderten Art und schonen zeitgleich andere Insekten.Damit tragen wir zum Erhalt der Artenvielfalt bei und helfen denbetroffenen Produzenten", so der stellvertretende Generalsekretär derDBU, Prof. Dr. Werner Wahmhoff.Umweltschonen bedeutet allein Kirschessigfliegen ohne Beifang zutötenBisherige Ansätze, die Schädlinge zu bekämpfen, seien nichtzufriedenstellend, betont auch DBU-Experte Dr. Holger Wurl. BekannteAbwehrstoffe zeigten nicht die gewünschte Wirkung, sodass die Fliegenweiterhin ihre Eier in reifen Früchten ablegten. WirksameBekämpfungsmittel gegen die eingewanderte Art gefährdeten hingegenauch nützliche Insekten wie Bienen und führten so zu wenigerBiodiversität. Fallen würden bisher nur zur Beobachtung genutzt.Massenfang gelte als zu teuer. Um nun allein die Kirschessigfliege zubekämpfen und gleichzeitig andere Insekten zu schonen, plant 3winMaschinenbau gemeinsam mit der Universität Hohenheim eineumweltverträgliche Falle für den Schädling. Mithilfe von Licht undDuftstoffen sollen die Tiere gezielt in die Falle gelockt werden, wosie ein kurzer Stromschlag abtöte.Es drohen massive ErnteausfälleGlobalisierung und Klimawandel führten dazu, dass Schädlinge ausanderen Teilen der Welt auch bei uns heimisch würden, so Wurl weiter.Die Kirschessigfliege aus Asien versetze die deutschen Winzer undObstbauern seit 2009 in Schrecken: Ihre hohe Vermehrungsrate undVorliebe für viele Obstsorten hätten sie zu einem der gefährlichstenSchädlinge Europas gemacht. Habe sie ihre Eier erst in reifenFrüchten abgelegt und hätten sich die Maden entwickelt, drohtenTotal-Ernteausfälle. 2014 sei es in Deutschland zu massivenErnteverlusten gekommen. Allein in Mittelbaden seien es Einbußen vondrei Millionen Euro gewesen. "Schon heute ändern Obstbauern undWinzer wegen dieser Fliege ihre Anbaugewohnheiten. In Südeuropawerden die gefährdeten Herbsthimbeeren bereits nicht mehr angebaut.Damit der Erwerbsobstbau dauerhaft bestehen kann, ist es dringendnotwendig, neue und gleichzeitig nachhaltige Produktionsverfahren zuentwickeln, die einen Beitrag zur ressourcenschonenden Produktionleisten und gleichzeitig wirtschaftlich sind", meint auch dieGeschäftsführerin von 3win Maschinenbau, Dagmar Wirtz.Anbaubetriebe, Verbraucher und Natur profitierenBei dem Projekt sollen auch Praxisbetriebe mit Testflächen dabeisein. Ihre aktive Mitarbeit zeige, dass die Entwicklung einerFliegenfalle für die Betroffenen von zentraler Bedeutung sei, soWahmhoff. Zudem entspreche die Entwicklung eines umweltverträglichenFallensystems dem Ziel nachhaltiger Anbauverfahren. Aber nicht nurObst- und Weinproduzenten profitierten, der Verbraucher erhalte beierfolgreichem Abschluss und Verwendung der Falle später Lebensmittel,die nicht mit Bekämpfungsmitteln behandelt wurden, und dieBiodiversität werde gefördert. Wahmhoff: "Mit solchen Projektenwollen wir helfen, Boden, Biodiversität und Gewässerqualität zusichern und dem Erwerbsobstbau Zukunftsperspektiven zu sichern. Sostellen wir die Weichen dafür, dass auch nachfolgende Generationen ineinem intakten Ökosystem leben können."Pressekontakt:AnsprechpartnerFranz-Georg Elpers- Pressesprecher -Julie MilchKontakt DBUAn der Bornau 249090 OsnabrückTelefon: 0541|9633-5210171|3812888Telefax: 0541|9633-198presse@dbu.dewww.dbu.deFachliche AnsprechpartnerinDagmar WirtzGeschäftsführerin3win Maschinenbau GmbHTelefon: 0241|943233-0dw@3win.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell