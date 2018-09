DBU-Appell: Kommunen bei Extremwetterlagen nicht allein im Regen stehen lassen / Generalsekretär Bonde mahnt nach Jahrhundertsommer deutlichere Klimaanpassungsaktivitäten an

Osnabrück (ots) - "Jede Stadt, jede Gemeinde in Deutschland musssich auf den Schutz vor Extremwetterereignissen einstellen, umSchäden zu minimieren. Aber das kostet Geld, und die Kommunen dürfenals letztes Glied der Kette nicht auf den Problemen sitzen bleiben.Sie brauchen Unterstützung der Länder, um sich auf die Klimafolgeneinstellen zu können und dann auch vor allem handeln zu können.Vieles ist bereits in Bewegung, aber es muss noch mehr passieren." -Diesen Appell richtete heute Alexander Bonde, Generalsekretär derDeutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), an Bundesländer und Kommunen.Nach dem zu Ende gehenden Jahrhundertsommer, der schon im Aprilbegann, sei zumindest eines klar, so Bonde: "Extremwetterlagen werdennicht mehr so die Ausnahme sein wie früher. Das gilt für extremeHitzelagen wie für lokal auftretende Starkregenereignisse. Es gibtStrategien, aber die müssen auch ergriffen werden.""Insbesondere Kinder, ältere oder kranke Menschen gesundheitlichbeeinträchtigt"Klimaerwärmung, versiegelte Flächen und Abwärme von Heizungen,Industrie und Verkehr heizten Städte immer stärker auf, nachtskühlten sie kaum noch ab, sagt Bonde. In dicht bebauten Gebietenkönnten regelrechte Hitzeinseln entstehen. Bonde: "InsbesondereKinder, ältere oder kranke Menschen werden dadurch gesundheitlichbeeinträchtigt." Zunehmende Extremwetterereignisse mit langenHitzeperioden und Starkniederschlägen hätten in den letzten Jahren inzahlreichen Städten bereits erhebliche Schäden verursacht und vieleMenschen in Gefahr gebracht. Zudem potenzierten der hoheVersiegelungsgrad, die dichte Bebauung und noch zunehmendeVerdichtungsgrade das Auftreten von urbanen Überflutungen, Hitzestausund Trockenheit.Verwundbarkeit städtischer Infrastruktur gegenüber Hitze undextremen Niederschlägen verringernEs "wird und muss" künftig darum gehen, vorbeugende Maßnahmen inNeubau und Bestand zu ergreifen, so Bonde. Erforderlich sei eineStadtentwicklung, die die Verwundbarkeit städtischer Infrastrukturgegenüber Hitze und extremen Niederschlägen verringern könne. DerTransfer dieser Erkenntnis in das öffentliche Bewusstsein und damithin zur flächendeckenden Umsetzung geeigneter integrierterSystemlösungen sei von besonderer Bedeutung. Bonde: "Klimaanpassungist eine kommunale Gemeinschaftsaufgabe, die auf der Zusammenarbeitverschiedener städtischer Akteure fußt. Wenn sich Kommunen sicherfühlen, weil Starkregenereignisse bisher noch nicht eingetreten sind,trügt der Schein. Das darf das Umsetzen von Handlungskonzepten undVorsorgemaßnahmen aus Sicht einiger kommunaler Verwaltungen nichtschwierig bis unmöglich machen. Das Ausweiten bestehender und dieAuflage neuer Förderprogramme auf Bundes- und Landesebene istdringend notwendig, um Kommunen die erforderliche Finanzierungpersoneller Ressourcen und Investitionen zu ermöglichen undÜberflutungsvorsorge als Klimaanpassungsaktivität in die Breite zutragen. Auch Gesetze, Verordnungen und technisches Regelwerk bedürfendringend einer stärkeren Berücksichtigung von Überflutungsvorsorgeund einer Anpassung an den veränderten Handlungsdruck durch dieZunahme von Starkregenereignissen."Dachbegrünungen: positive Auswirkungen auf Umwelt, Natur,Gesundheit und Wohlbefinden der MenschenDie DBU habe zahlreiche innovative und umweltentlastendeModellprojekte gefördert, die hier einen wesentlichen Beitragleisteten. Flachdächer, geneigte Dächer und insbesondere begrünteFassaden (Feinstaubbindung) etwa hätten positive Auswirkungen aufUmwelt, Natur, Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen und könntenstadtökologische Probleme und Auswirkungen des Klimawandels wieStarkregenereignisse oder Hitzeperioden entschärfen. Sie verbessertendas Mikroklima in den Städten, weil durch den Verdunstungseffekt dieUmgebung abkühle und zudem Kohlenstoff gebunden werde. BegrünteDächer hätten neben ökonomischen auch viele stadtökologische Vorteilefür die natürlichen Schutzgüter Klima, Luft, Wasser, Boden,Artenvielfalt/Biodiversität und Landschaftsbild. Ebenso trügenschattenspendende Großbäume in den Städten zur angenehmen Abkühlungvon Straßenzügen bei.Je nach Statik und Geldbeutel begrünte Dachfläche vielfältignutzbarEin weiterer Vorteil: Wasserrückhalt. Regenwasser werde von derSubstratschicht gespeichert und von den Pflanzen verdunstet. Dasübrige Wasser gelange vom Dach erst mit zeitlicher Verzögerung inKanalsysteme und Kläranlagen. Bonde: "Das verhindert bei Starkregenüberflutete Keller und Straßen. Dickere Substratschichten unddichtere Bepflanzungen schützten im Haus vor sommerlicher Hitze.Begrünte Dächer bauen als natürliche Klimaanlagen die eingestrahlteEnergie durch Anfeuchten der trockenen heißen Luft wieder ab." Jenach Statik und Geldbeutel könne die begrünte Dachfläche vielfältiggenutzt werden: von einem pflegeleichten extensiven Gründach mitTrocken- und Halbtrockenrasen und anspruchslosen Pflanzen bis zuerholsamen Dachgärten mit Dach-Cafés, Freizeit- und Sportflächen.Gründächer filterten jährlich bis zu 0,2 Kilogramm Staub undSchadstoffpartikel wie Stickoxide, Kohlenmonoxid und Feinstaub proQuadratmeter aus der Luft.Aus Vogelperspektive potenzielle Vegetationsflächen auf DächernidentifiziertUm die Verbreitung begrünter Dächer in Deutschland weitervoranzutreiben und städtischen Fachbehörden Informationen zurUnterstützung der Gründach-Politik zu geben, habe die DBU einen"Leitfaden Dachbegrünung für Kommunen" des DeutschenDachgärtner-Verbandes (DDV) gefördert. Er informiert über Nutzen,Praxisbeispiele und Fördermöglichkeiten. In einem anderen DBU-Projekthabe der DDV mit Partnerstädten und dem Deutschen Zentrum für Luft-und Raumfahrt (DLR) eine Methodik entwickelt, mit der aus derVogelperspektive bereits vorhandene und potenzielleVegetationsflächen auf Dächern identifiziert und inventarisiertwerden können.Entscheidungshilfen zur Planung von Abwehrmaßnahmen liefernAuch in der kommunalen Überflutungsvorsorge habe sich die DBU überverschiedene Projekte engagiert. Die virtualcitySystems GmbH ausGrafing entwickelt ein neues dreidimensionales Simulationsverfahrenals praxistaugliches Werkzeug, um besseres Hochwassermanagement inKommunen zu ermöglichen. Es soll vor einem Starkregenereignisdetaillierte Szenarien berechnen, die an den tatsächlichen Ablaufanpassen, innerhalb kurzer Zeit Entscheidungshilfen zur Planung vonAbwehrmaßnahmen liefern und neues Wissen für zukünftige Prognosenberücksichtigen.Ausreichend große Rückhaltflächen für Extremniederschläge schaffenDas interdisziplinäre Modellprojekt "MURIEL" (Multifunktionaleurbane Retentionsräume: von der Idee zur Realisierung) desPlanungsbüros MUST Städtebau (Köln) und weiterer Partner wolleKommunen für die Vorsorge gegen Sturzfluten fit machen undausgewählte kommunale Verkehrs- und Freiflächen multifunktional fürgezielte Überflutungen ausrichten und gestalten. Dazu gehörten vorallem frühzeitige Anpassungsmaßnahmen. Eine Möglichkeit sei,ausreichend große Rückhaltflächen für Extremniederschläge zuschaffen. An dem Projekt waren die drei Beispielkommunen Karlsruhe,Köln und Wesseling beteiligt.Stadtgebietsweites Auskunftssystem für interkommunalen AustauschIm Rahmen der "KLimaAnpassungsStrategie Extreme Regenereignisse"(KLAS) habe die Stadt Bremen Ansätze zum verbesserten Umgang mit derÜberflutungssituation als auch zur Institutionalisierung einerwasser- und klimasensiblen Stadtentwicklung bei öffentlichenPlanungsverfahren erarbeitet. Sowohl die Stadtentwässerung als auchdie Stadt-, Straßen- und Freiraumplanung benötigten für diezielgerichtete wassersensible Maßnahmenplanung aussagekräftige,stadtgebietsweite Informationen zu den Auswirkungen extremerRegenereignisse an der Oberfläche. Die Dr. Pecher AG (Erkrath) habein einem Kooperationsvorhaben neue Instrumente für ein vereinfachtes,stadtgebietsweites Auskunftssystem mit dem Ziel entwickelt, sie fürden interkommunalen Austausch und die breit angelegteÖffentlichkeitsarbeit einzusetzen.AquaWand in 15 Minuten aufgebautWährend der natürliche Hochwasserschutz Überflutungen vonvornherein verhindern soll, muss im akuten Fall von Hochwasserweiterhin auf technischen Hochwasserschutz zurückgegriffen werden.Mit der sogenannten AquaWand habe das kleine Start up-UnternehmenAquaburg aus Münster mit Unterstützung der DBU einen intelligentenObjektschutz entwickelt, der innerhalb von 15 Minuten aufgebautwerden könne. Eine gegen Hochwasser und Treibgut sehrwiderstandsfähige Schutzwand aus Kunststoffplane und Stahlseilnetzwerde an den kritischen Stellen praktisch unsichtbar unter einerAbdeckung in einer Bodenrinne installiert. 