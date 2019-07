DBS: Was Sie wissen sollten?

Für die Aktie DBS stehen per 21.07.2019, 02:00 Uhr 26.62 SGD an der Heimatbörse Singapore zu Buche. DBS zählt zum Segment "Diversifizierte Banken".

Unser Analystenteam hat DBS auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt DBS mit einer Rendite von 7,19 Prozent mehr als 10 Prozent darüber. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,65 Prozent. Auch hier liegt DBS mit 10,46 Prozent deutlich darunter. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der DBS verläuft aktuell bei 24,99 SGD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 26,62 SGD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +6.52 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 25,43 SGD angenommen. Dies wiederum entspricht für die DBS-Aktie der aktuellen Differenz von +4.68 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen DBS. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Als Schlussfolgerung erhalten wir eine "Hold" Bewertung für dieses Kriteriums. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.