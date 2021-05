DBS Group Aktie: DBS Bank Singapur startet Asiens erstes direktes Krypto-Angebot für Kunden!

Weitere Suchergebnisse zu "DBS Group":

Asiens größte Bank ist dazu übergegangen, ihren wohlhabendsten Kunden direkten Zugang zu Kryptowährungen zu bieten.

Was geschah

Die in Singapur ansässige DBS Group Holdings Ltd (SGX:D05) kündigte an, dass sie ihren Private-Banking-Kunden erlauben wird, in Bitcoin, Ether, Bitcoin Cash und XRP zu investieren.

Laut einem Bericht von Bloomberg wird das Angebot den Private-Banking-Kunden ermöglichen, diese Vermögenswerte in einer sicheren, geschützten und strukturierten Weise zu



