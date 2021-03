DBAG: Prognose erhöht

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research erwartet die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) für das Geschäftsjahr 2020/21 (per 30.09.) nun ein Konzernergebnis in einer Spanne zwischen 70 und 80 Mio. Euro und übertrifft damit die bisherige Guidance von 40 bis 45 Mio. Euro signifikant. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und das Rating.

Nach Aussage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung