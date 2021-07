DBAG: Prognose deutlich erhöht

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research erwartet die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) für das Geschäftsjahr 2020/21 (per 30.9.) jetzt ein Nettoergebnis von 125 bis 145 Mio. Euro (zuvor: zwischen 70 und 80 Mio. Euro), da sich das Beteiligungsergebnis deutlich besser als zunächst kalkuliert entwickelt hat. In der Folge heben die Analysten ihr Kursziel an und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



