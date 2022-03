DBAG: Langfristiger Ausblick intakt

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) aufgrund der ungewissen Entwicklungen und Auswirkungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine die Prognose für das Geschäftsjahr 2021/22 (per 30.9.) zurückgezogen. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, erneuen aber das positive Rating.

