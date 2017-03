DAtF: Neues StandAG bereitet Weg zur Endlagerung

Berlin (ots) - Das DAtF begrüßt, dass mit der heutigenVerabschiedung der Novelle zum Standortauswahlgesetz (StandAG) imBundestag nunmehr seitens der Politik ein verbindlicher Pfad für dieSuche und Bereitstellung eines Endlagers für hochradioaktive Abfällebeschrieben ist.Hierzu erklärt der Präsident des DAtF, Dr. Ralf Güldner: "Das neueStandAG bereitet den Weg zur Endlagerung. Die kerntechnische Branchebzw. die Betreiber haben Wort gehalten und ihren Teil zu dieserLösung durch die konstruktive Beteiligung in der Endlagerkommissionsowie bei der Frage der Endlagerfinanzierung geleistet. Wichtig istzudem, dass der kerntechnischen Spitzenforschung in Deutschland undihren Anwendungen in Medizin und Industrie mit dem StandAG keineSteine in den Weg gelegt werden."Das DAtF geht davon aus, dass der politische Konsens langfristigBestand hat und vor allem zeitnah umgesetzt wird. "Das Verfahren mussnun rasch beginnen und konsequent voran getrieben werden. Deutschlandsteht hier vor einem politischen und gesellschaftlichen Marathonlauf,den wir nur erfolgreich beenden können, wenn die Strecke nicht aufdem Weg immer länger gemacht wird. Wir müssen auch im Blick behalten,dass für die Endlagerung in der kerntechnischen Industrie undForschung sowie im Bergbau langfristig kompetente Beschäftigte undNachwuchs gebraucht werden", so Güldner weiter.Mit der Fortentwicklung des StandAG werden die Empfehlungen derKommission "Lagerung hoch radioaktiver Abfallstoffe" umgesetzt. Nebendem positiven Gesamtergebnis bleiben aber auch Schwächen derEmpfehlungen bestehen, wie der DAtF-Präsident feststellt: "Es istbedauerlich, dass bei der Umsetzung einige wissenschaftlich nicht zubegründende Inkonsistenzen im Kommissionsbericht nicht korrigiertwurden, so beim Kriterium der Temperaturverträglichkeit. Solchescheinbaren Details müssen nun im Laufe des Verfahrens geklärtwerden."Pressekontakt:Nicolas WendlerTel.: +49 30 498555-20E-Mail: presse@kernenergie.deOriginal-Content von: Deutsches Atomforum e.V., übermittelt durch news aktuell