DAtF: Energieforschungsprogramm der Bundesregierung ist wichtiges Signal für Kerntechnik-Standort Deutschland

Berlin (ots) - Das DAtF bewertet das heute beschlossene "7.Energieforschungsprogramm der Bundesregierung - Innovationen für dieEnergiewende" als wichtiges Signal für den kerntechnischen Wissens-und Forschungsstandort Deutschland.Hierzu erklärt Dr. Ralf Güldner, Präsident des DAtF: "Die mittel-und langfristige Planung der Bundesregierung speziell bei derReaktorsicherheitsforschung ist die Grundlage für den Erhalt und dieWeiterentwicklung kerntechnischer Kompetenz in Deutschland.In der Umsetzung ist es jetzt von entscheidender Bedeutung, dassdieses Programm in der Praxis ausstattungstechnisch und operativ mitLeben gefüllt wird. Darüber hinaus besteht diegesamtgesellschaftliche Aufgabe, eine wertschätzende Perspektive fürLehrende und Lernende in der Kerntechnik in Deutschland zu schaffen."