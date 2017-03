DAtF: 60 Jahre EURATOM-Vertrag - ein europäischer Erfolg

Berlin (ots) - Aus Anlass des 60-jährigen Jubiläums desEURATOM-Vertrages am 25. März 2017 erklärt der Präsident des DAtF,Dr. Ralf Güldner: "EURATOM ist seit Jahrzehnten ein europäischerErfolg. Die Kerntechnik und damit die Aufgaben die die EuropäischeAtomgemeinschaft erfüllt, sind für Deutschland dauerhaft wichtig,auch nach Ende der Stromerzeugung aus Kernenergie. So werdenSpaltstoffüberwachung und einheitliche Regelungen beim Strahlenschutzauch bei medizinischen Anwendungen gewährleistet. Zudem werdenwesentliche Vorgaben zu Endlagerung und Anlagensicherheit gemacht undweiter entwickelt. Dabei bietet EURATOM Deutschland überall dieMöglichkeit, die Regeln mit zu bestimmen."EURATOM ist auf die friedliche Nutzung der Kernenergie in allenAspekten und den Schutz vor damit verbundenen Gefahren gerichtet. Esbesteht ein einheitliches System des Strahlenschutzes, daskontinuierlich fortgeschrieben wird. Eine bedeutende Aufgabe ist dieÜberwachung, dass spaltbare Materialien nicht abgezweigt undverbreitet werden. Hier bestehen eigenständige Kontroll- undSanktionsmöglichkeiten, denen jeder, der mit Spaltstoffen umgeht,unterworfen ist. Ebenso erfolgt die Versorgung mit Kernbrennstoffenfür Leistungs- und Forschungsreaktoren sowie andereForschungsanwendungen nach EURATOM-Regeln und wird von der EuratomSupply Agency (ESA) beaufsichtigt, die auch das Eigentum an diesenMaterialien hat.Zum Hintergrund: Am 25. März 1957 wurden die Römischen Verträgeunterzeichnet, mit denen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft(EWG) und die Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM) gegründetwurden. Während der EWG-Vertrag mit seinem breiten Themenspektrumsukzessive vertieft und in die heutigen Verträge der EuropäischenUnion überführt wurde, war der EURATOM-Vertrag als sektoraler Vertragnach dem Vorbild des EGKS-Vertrags von Anfang an von derGemeinschaftsmethode geprägt, mit starken europäischen Institutionensowie einheitlichen und verbindlichen Regelungen.Pressekontakt:Pressekontakt:Nicolas WendlerTel.: +49 30 498555-20E-Mail: presse@kernenergie.deOriginal-Content von: Deutsches Atomforum e.V., übermittelt durch news aktuell