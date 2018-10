DAfF-Preis 2018: Deutsche Akademie für Fernsehen gibt die Nominierten bekannt

Köln (ots) - Zum sechsten Mal vergibt die DEUTSCHE AKADEMIE FÜRFERNSEHEN (DAfF) in diesem Jahr den unabhängigen Branchenpreis fürherausragende Einzelleistungen im deutschen Fernsehen. Insgesamt 63prominente, sowie bisher unbekannte Fernsehmitwirkende aus ganzDeutschland sind mögliche Anwärter für die Auszeichnungen derAkademie, die am 30. November in Berlin vergeben werden. Gemeinsamstimmen nun die Mitglieder der Akademie, darunter Fernsehschaffende,Kreative aus allen Gewerken über die insgesamt 21 Gewinner ab.Dies sind die Anwärter für eine Auszeichnung [Link zur daff.tv]:https://www.deutscheakademiefuerfernsehen.de/category/allgemein/2018/Der DAfF-Preis ist eine gemeinschaftlich von denAkademie-Mitgliedern legitimierte und für viele Gewerke die einzigrelevante Auszeichnung. Ohne Ansehen von Prominenz und Proporz ehrtdie Akademie persönliche, herausragende Leistungen in deutschenFernseh- und Streamingproduktionen. Voraussetzung für eineNominierung ist, dass die Produktion im Laufe der letzten 12 Monateihre Erstausstrahlung hatte - im deutschen TV, einerStreamingplattform oder im Internet.Die DEUTSCHE AKADEMIE FÜR FERNSEHEN (DAFF) wurde im Dezember 2010gegründet, um den Kreativen aus allen Gewerken der Entwicklung undHerstellung von Fernsehprogrammen eine eigene Stimme zu geben undsich in die Diskussion um Fragen der inhaltlichen und künstlerischenQualität des Fernsehens einzumischen.Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes: Michael Brandner,Cornelia von Braun, Frank Godt, Jochen Greve, Lara Höltkemeier,Stefan Lukschy, Brit Possardt, Stephan Ottenbruch und Chun Mei Tan.Geschäftsführerin: Katrin Ahues. Präsident der Akademie ist GerhardSchmidt.Fragen richten Sie bitte an:Katrin Ahues | Tel. +49 (0)221 32 077 36 | katrin.ahues@daff.tvGeschäftsstelle Köln | Deutsche Akademie für Fernsehen e.V. | GocherStr. 19 | D - 50733 KölnOriginal-Content von: Deutsche Akademie für Fernsehen, übermittelt durch news aktuell