DAZN sichert sich die Major League Baseball Rechte für die nächsten vier Jahre

London/München (ots) -- DAZN sichert sich die Live-Übertragungsrechte für alle Spieleder Major League Baseball in Deutschland, Österreich und derSchweiz bis 2020- DAZN überträgt eine Vielzahl von Spielen der Regular-Season, derPost-Season und die Titelentscheidung in der World Series liveAlle großen US-Sportligen auf einer einzigen Plattform - bei DAZNwird das ab sofort zur Realität. Der Livesport-Streamingdienstsichert sich die Übertragungsrechte der Major League Baseball für diekommenden vier Saisons in Deutschland, Österreich und der Schweiz.Durch diese Partnerschaft erleben Fans auf DAZN umfassendeLive-Berichterstattung zur kompletten MLB-Saison - von April bisNovember. Dabei zeigt DAZN bis zu vier Spiele pro Tag und insgesamtmehr als 600 Saison-Spiele inklusive der Regular-Season, dem All-StarGame, der Post-Season und dem Finale in der World Series.Die MLB-Berichterstattung startet mit der Saisoneröffnung amkommenden Sonntag, dem 2. April, mit dem Spiel der ArizonaDiamondbacks gegen die San Francisco Giants. Die Fans erleben diesesSpiel live auf DAZN ab 22:10 UHR MESZ.John Gleasure, Chief Commercial Officer von DAZN, sagt: "Durchunsere umfassende live und "On-Demand"-Berichterstattung von NFL, NBAund NHL gilt DAZN schon jetzt als die Heimat des US-Sports. Daherfreuen wir uns sehr, dass wir nun unser Angebot um die MLB erweiternkönnen. Somit können Fans auf DAZN alle vier großen US Sportligengenießen: Jederzeit, überall und zu einem günstigen, monatlichenPreis."Dominick Balsamo, Vice President International Media Sales derMajor League Baseball: "Wir sind begeistert, dass wir unsere globaleReichweite weiter ausbauen und durch unsere Partnerschaft mit DAZNnun auch die Fans in Deutschland, Österreich und der Schweizerreichen. Rechtzeitig zum MLB-Saisonstart freuen wir uns auf dieneuen und spannenden Möglichkeiten, die diese Plattform dem Baseballund unserer weltweit wachsenden Fan-Gemeinde bietet."Alle großen US-Sportligen auf DAZNDurch die Partnerschaft mit der MLB erweitert DAZN sein bisherigesUS Sportangebot und zeigt den Fans nun alle vier großenUS-Sportligen: Neben MLB auch NFL, NBA und NHL*. Außerdem erlebenFans auf DAZN die Superstars von morgen in der NCAA. In den großenCollege-Ligen holen sich die besten Talente den letzten Schliff vorder ganz großen Karriere in der NFL oder NBA.*) Die NHL ist auf DAZN in Deutschland und Österreich verfügbar.ÜBER DAZNDAZN ist der Livesport-Streamingdienst, der es Fans erlaubt, Sportso zu erleben, wie sie es wollen - live oder auf Abruf. Mit Zugriffauf den besten Sport der Welt können Fans ihre Lieblingsteams,Lieblingsligen und Lieblingsspieler jederzeit und überall verfolgen.Das Ganze für einen niedrigen monatlichen Mitgliedsbeitrag und ohnelangfristige Verträge. DAZN bietet über 8.000 live Sportübertragungenpro Jahr und beinhaltet damit das umfangreichste Sportangebot, das esjemals bei einem einzelnen Anbieter gegeben hat. DAZN erlaubt es demNutzer, jederzeit "Play", "Pause" oder "Zurückspulen" zu wählen - unddas ohne Werbeunterbrechungen oder langfristige Verpflichtungen.DAZN ist aktuell in Deutschland, Österreich, der Schweiz und inJapan verfügbar. DAZN läuft auf nahezu allen webfähigen Geräten,unter anderem Smart TVs, Smartphones Tablets und Spielekonsolen. DAZNist Teil der Perform Group, einer weltweit führenden Mediengruppe imBereich digitaler Sportinhalte.Mehr Informationen erhalten Sie unter http://media.dazn.comÜBER MLBDie MLB ist die älteste professionelle Sportliga der VereinigtenStaaten. Die 30 Mitglieder-Klubs aus den USA und Kanadarepräsentieren den höchsten Level des professionellen Baseballs. Mitregelmäßig mehr als 73 Millionen Besuchern pro Jahr ist die MLB dieam besten besuchte Sportliga in Nordamerika.Die MLB sieht sich in der Pflicht, die wichtige Rolle des Sportsin der Gesellschaft zu pflegen und zu erhalten. Darüber hinaus liegtihr die Weiterentwicklung aller Facetten des Baseballs am Herzen.Unter der Führung von Commissioner Robert D. Manfred Jr. setzt dieMLB Maßstäbe in Sachen Sozialpartnerschaft, Wettbewerb und Einnahmen.Außerdem betreibt die MLB das umfangreichste Anti Doping Programm imgesamten amerikanischen Profisport.Mit dem anhaltenden Erfolg von MLB Advanced Media und MLB Networksucht die MLB nach innovativen Wegen, wie Fans auf der ganzen WeltAmerikas beliebtesten Zeitvertreib genießen und erleben können. Fürweitere Informationen zur MLB besuchen Sie http://www.mlb.comPressekontakt:Matthias Folkmann, PR-Manager DAZNPerform Media Deutschland GmbHMail: matthias.folkmann@dazn.comJan Hemme, Account DirectorHill+Knowlton Strategies GmbHMail: jan.hemme@hkstrategies.comTel.: +49 30 288758 28