DAZN App ab sofort auf Sky Q verfügbar (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Schneller Zugang zum Livesport-Streamingdienst auf Sky Q- All-In-One-Place: Die Innovationsoffensive von Sky Q geht weiter15. November 2018 - Ab sofort erhalten Sky Kunden über Sky QZugriff auf den beliebten Livesport-Streamingdienst DAZN. Bereitsseit dem Start von Sky Q im Mai sind die Mediatheken von ARD und ZDFals App direkt über Sky Q abrufbar. Ab sofort sind zudem Netflix undSpotify auf Sky Q verfügbar. Nun wächst das App-Portfolio mit DAZNauf Sky Q weiter. Bestehende Kunden von DAZN können sich mit ihrenvorhandenen Login-Daten in der App auf Sky Q anmelden. Sky Q Kunden,die noch über keinen Zugang zu DAZN verfügen, können sich direkt beiDAZN (www.dazn.com) registrieren und anschließend den Service auf SkyQ nutzen.Julia Laukemann, Senior Vice President Product Management von SkyDeutschland: "Mit Sky Q bieten wir unseren Kunden einfach das besteFernseherlebnis: Sky- und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serienauf Abruf, sowie Mediatheken, Netflix und Spotify. Mit DAZN erweiternwir den App-Bereich um einen weiteren populärenLive-Streamingservice, der vor allem auch die Wünsche unserersportinteressierten Kunden berücksichtigt."Thomas de Buhr, Executive Vice President von DAZN DACH: "Wirfreuen uns, dass wir über Sky Q jetzt noch mehr Fans von DAZN LiveSport erreichen können. DAZN Kunden mit einem Sky Q Receiver könnenab sofort ihren Login nicht nur auf ihren bestehenden mobilenEndgeräten, im Web, und bestehenden smart TV Apps nutzen, sondernauch ganz bequem auf Sky Q zuhause. "Über DAZNDer Livesport-Streamingdienst bietet über 8.000Live-Sportübertragungen pro Jahr. Das Angebot beinhaltet unteranderem Live-Berichterstattung der UEFA Champions League und UEFAEuropa League, europäische Top-Fußball-Ligen und weitere Sportartenwie den besten US-Sport mit NBA, NFL, NHL, MLB und NCAA, Tennis, Eis-und Feldhockey, Rugby, Boxen, Kampfsport und Darts. Zur Nutzungbenötigen Sky Kunden einen separaten Zugang, der direkt über DAZNbuchbar ist.Über Sky QSky Q vereint auf einzigartige Weise lineares Fernsehen, Apps,Kinoblockbuster und hochkarätige Serien wie "Das Boot", "House ofCards" und "The Walking Dead" auf Abruf, sowie exklusiven Live-Sportwie etwa die Fußball-Bundesliga, die 2. Bundesliga, die UEFAChampions League, Handball, Tennis und Golf auf einer gemeinsamenPlattform.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).