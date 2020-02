DAXsubsector All Biotechnology Index: Der lachende Dritte!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Das neue Coronavirus in China hat bereits etliche Opfer gefordert. Bis zum Montag gab es nach offiziellen Meldungen bereits knapp 1.800 Menschen, die an der Krankheit verstarben. An der Börse sorgte die Epidemie ebenfalls für Angst und Schrecken und schickte Aktien aus nahezu allen Branchen auf Talfahrt. Profitieren konnte bisher jedoch der Biotech-Sektor, was sich etwa beim DAXsubsector All Biotechnology Index ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung