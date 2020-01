DAXsubsector All Biotechnology Index: Alles in Butter?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAXsubsector All Biotechnology gilt als ein Index für die Entwicklung von Biotech-Unternehmen in Deutschland. In den vergangenen drei Jahren gab es hier kaum einen Grund zur Beschwerde. Dank der Erfolge von Unternehmen wie Evotec ging es für den Index enorm bergauf, der Punktestand hat sich in dieser Zeit nahezu verdoppelt. Leichte Verluste von 0,35 Prozent am Donnerstag bringen den Aufwärtstrend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



