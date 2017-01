DAX- wird die Rally weitergehen? (Commerzbank, RWE, Deutsche Lufthansa, Thyssen Krupp)

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

der DAX-Index konnte sich in den letzten beiden Monaten des vergangenen Jahres solide entwickeln und bestätigte somit den aktuellen, langfristigen Aufwärtstrend aus der technischen Perspektive, auch wenn das letzte Allzeithoch bei 12.400 (Future) noch nicht erreicht wurde. Aus der fundamentalen Perspektive spielt der schwache Euro sowie die Geldpolitik der EZB eine besondere Rolle. Auch die wirtschaftlichen Verwerfungen in GB oder das Bankenproblem in Italien, haben sich teilweise verflüchtigt. Der Trump-Impuls unterstützt sicherlich den gesamten Aktienmarkt und damit auch den DAX-Index. Auch die chinesische Wirtschaft zeigt so etwas wie ein leises Aufatmen, auch wenn noch weiterhin Probleme, vor allem im Kredit- und Währungsbereich bestehen.

Statistische kurzfristige Perspektive

Aus der statistischen Perspektive sieht es ebenfalls nicht schlecht aus. In den letzten beiden Dekaden haben Aktienmärkte im Januar durchschnittlich positiv performt, sofern sie in der Übergangsphase (5 Tage vor und nach Silvester) ebenfalls positiv performten. Es kommt daher in dieser Betrachtung auf die letzte und die aktuelle Woche an, um die Wahrscheinlichkeit für die Fortsetzung der Rally zu erhöhen. In den letzten beiden Tagen des Jahres, fallen Aktienmärkte tendenziell, daher kann man die zuletzt aufkommende Schwäche im US-Markt nicht von Vornherein als ein Signal für weitere Schwäche interpretieren.

Die Gewinner am Montagvormittag mit jeweils über + 1 % :

Commerzbank, RWE AG, Deutsche Lufthansa, Deutsche Bank AG, Thyssen Krupp, Merck KGAA, EON, Fresenius Medical Care, Prosieben SAT1, Deutsche Börse, VW AG, Linde AG, Continental, Henkel, Bayer, Beiersdorf, Heidelbergcement.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

