DAX: Das war wichtig!

Der Handelsstreit zwischen den USA und China ist an der Börse nach wie vor ein wichtiges Thema, er wirkt sich aber nicht mehr so stark wie in der jüngeren Vergangenheit auf den DAX aus. Der deutsche Leitindex reagierte am Dienstag zwar noch mit deutlichen Verlusten auf die Ankündigung von Strafzöllen und Gegenzöllen der beiden Nationen.

Schon am Mittwoch zeigte sich aber wieder ...

Ein Beitrag von Robert Sasse.