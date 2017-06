DAX: Ab wann setzt sich die Saisonalität durch?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Lieber Leser,

besonders in diesem Jahr habe ich das Gefühl, dass der Markt dem saisonalen Muster annähernd zuverlässig folgt, was Aktienmärkte angeht. Auch wenn das auf den ersten Blick nicht sichtbar wird, weil die Fülle an News und politischen und geldpolitischen Debatten die Saisonalität überschatten. So kann man auf Basis von durchschnittlichen Tagesrenditen den Umstand bisher gut erkennen.

Die zweite Wochenhälfte könnte besser ausfallen

Der untere Chart macht deutlich, dass der DAX-Index seit 1960 im Monat Juni in der Regel, in den ersten sieben Tagen, Stabilität beweisen konnte. Danach tendierte der Index bis zum 15. Tag zur Schwäche, blieb aber dennoch im positiven Bereich, ehe er ab dem 15.ten bis zum 19.ten im Schnitt wieder Stabilität bewiesen hat. Die zweite Hälfte in dieser Woche könnte demnach besser ausfallen als die erste. Erst ab der dritten Woche ging es für den DAX-Index schnurstracks in Richtung durchschnittliche Negativrendite.

Seien Sie sich jedoch gewiss, dass, selbst wenn der Index zwischendurch stabil bleiben sollte, die maximale durchschnittliche Rendite dabei lediglich bei 0,78 % betrug. Das wiederum macht deutlich, warum der Juni auf Monatebasis eine im Schnitt eher schwache Performance in diesem Zeitraum abgeliefert hat.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.