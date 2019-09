DAX von Klima-Beschlüssen kaum beeindruckt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der DAX kaum verändert geschlossen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.468,01 Punkten berechnet, ein kleines Plus in Höhe von 0,08 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Dabei waren auch in der Unternehmensliste kaum Zusammenhänge zum am Freitag verabschiedeten "Klimaprogrammm" der Bundesregierung zu erkennen.

Obwohl die Luftverkehrsabgabe ab 2020 erhöht werden soll, legten Lufthansa-Aktien moderat zu, kurz vor Handelsende waren sie 0,7 Prozent im Plus. Anteilseigner freuten sich womöglich darüber, dass Dumping-Preise unterhalb der anwendbaren Steuern, Zuschläge, Entgelte und Gebühren künftig verboten werden sollen - das dürfte vor allem Billigairlines einschränken. Auch Auto-Aktien wie BMW und VW und Daimler waren kurz vor Handelsende im Plus, für Continental ging es bis zu diesem Zeitpunkt hingegen deutlich um über zwei Prozent bergab. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1011 US-Dollar (-0,29 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur