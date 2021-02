DAX verpasst Rekordschluss kurz vor Handelsende - Infineon vorne

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Montag hat der DAX fast alle Gewinne wieder abgegeben und einen neuen Rekordschlussstand knapp verpasst. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 14.059,91 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,02 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Trotz Lockdown-Erwartungen und Ausbreitung von Corona-Mutationen blickten die Anleger lange optimistisch in die Zukunft, kurz vor Handelsende schienen aber Zweifel aufzukommen.

Die Aktien von Infineon legten über drei Prozent zu und standen kurz vor Handelsschluss an der Spitze der Kursliste, gefolgt von den Deutsche-Bank- und Covestro-Aktien. Die Werte von RWE rangierten mit Kursverlusten von über zwei Prozent kurz vor Handelsende am Ende der Liste, direkt hinter den Aktien von Delivery Hero und Beiersdorf. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag fast unverändert. Ein Euro kostete 1,2039 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8306 Euro zu haben.

