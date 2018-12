DAX verliert nach Weihnachten kräftig

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der DAX kräftig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 10.381,51 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 2,37 Prozent im Vergleich zum letzten Handelstag vor Weihnachten. Deutsche Anleger hatten über die in Deutschland handelsfreien Tage am Montag kräftigen Kursverlusten in den USA zusehen müssen, am Mittwoch dann eine ebenso deutliche Erholung beobachten können und heute zu Handelsstart in den USA einen erneuten Einbruch.

Kurz vor Handelsende waren alle DAX-Titel im Minus, allen voran aber Merck, Deutsche Bank, Volkswagen und die Energieversorger Eon und RWE. Nahe der Nulllinie waren dagegen Fresenius Medical Care, alle anderen Werte hatten zu diesem Zeitpunkt über ein Prozent im Minus. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,1415 US-Dollar (+0,52 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur