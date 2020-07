DAX verliert nach US-Konjunkturschock kräftig

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der DAX kräftig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.379,65 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 3,45 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Marktbeobachtern zufolge schockte der historische Konjunktureinbruch in den USA die Anleger.

Das Bruttoinlandsprodukt ging im Zuge der Coronakrise im zweiten Quartal 2020 auf das Jahr hochgerechnet um 32,9 Prozent zurück, hatte die Statistikbehörde des US-Handelsministeriums nach vorläufigen Angaben am Donnerstagmorgen (Ortszeit) mitgeteilt. Alle DAX-Werte standen kurz vor Handelsschluss im Minus. Die stärksten Verluste wiesen, abgesehen von der hochvolatilen Wirecard, die Papiere von Fresenius auf, die Kursverluste von über sechs Prozent verzeichneten. Davor rangierten die Werte von Volkswagen und Heidelbergcement, die sich über fünf Prozent im Minus befanden. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1781 US-Dollar (-0,09 Prozent).

