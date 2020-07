DAX verlässt Aufwärtstrend! Börsencrash voraus?

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Sehen wir einen neuen Börsencrash oder bald neue Kaufkurse an

der Börse? In den letzten Wochen war ich bullisch für

Dax, Nasdaq

& Co. Nun haben wir allerdings einen Fehlausbruch im Dax

gesehen. Einen Börsencrash erwarte ich nun allerdings nicht.

Dennoch ist mit einer Abwärtsbewegung in Richtung der

12.000-Punkte-Marke zu rechnen. Sogar die Unterstützung im Bereich

11.600 Punkte könnte in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung