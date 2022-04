DAX unter 14.000 Punkten: Diese Top-Aktien rücke ich jetzt in den Fokus!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Der DAX notiert erneut unter 14.000 Punkten und es ist damit an der Zeit, so manche Top-Aktien in den Fokus zu rücken. Qualität zu einem moderaten Preis ist jetzt sogar wieder in der Breite möglich. Foolishe Investoren müssen eher selektieren, auf welche Qualität man setzen sollte.

Ich habe zwei Top-Aktien im Auge, die bei einem DAX von unter 14.000 Zählern besonders interessant sind: Fresenius (WKN: 578560) und BASF (WKN: BASF11). Beide DAX-Kandidaten stehen auf meiner Watchlist relativ weit oben. Vor allem langfristig orientierte Investoren finden damit spannende Gesamtpakete.

DAX unter 14.000 Punkten: Top-Aktie Fresenius

Eine erste Top-Aktie, die für mich bei einem DAX bei 14.000 Punkten besonders interessant ist, ist Fresenius. Dieses Mal, weil es die Aktie ein schafft, gegen den Strom zu schwimmen. Schließlich hat sie zuletzt zumindest zwischenzeitlich die Marke von 34 Euro zurückerobert. Aber trotzdem ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 10,5 weiterhin moderat bewertet.

Jetzt besteht jedoch die Chance, dass Fresenius zeigen kann, welche Werte in dem Konzern stecken. Bei Helios kommt es womöglich, so zumindest die Gerüchteküche, zu einem Teilverkauf von 20 %. Offenbar laufen erste Vorbereitungen, um diese Option auszuloten. Dabei soll das Krankenhaus-Segment mit 15 Mrd. Euro bewertet sein, der Gesamtkonzern kommt nicht einmal auf eine Marktkapitalisierung von 19 Mrd. Euro.

Vielleicht ist das ein Stein des Anstoßes für die Fresenius-Aktie. Selbst dann, wenn der DAX bei 14.000 Punkten oder tiefer notiert. Die Top-Aktie zeigt jedenfalls, was in ihr steckt. Kommt dann ein moderates, bleibendes Gewinnwachstum wie im Jahr 2021 dazu, dann könnte das die Ausgangslage für einen sehr nachhaltigen Turnaround sein.

BASF: Weiterhin am Tiefpunkt

Eine zweite Top-Aktie, die bei einem DAX unter 14.000 Punkten einen näheren Blick verdient hat, ist BASF: Momentan notiert die Aktie auf einem Kursniveau von 51 Euro. Wenn wir das ins Verhältnis zum 2021er-Gewinn je Aktie setzen, so erhalten wir ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von gerade einmal 8,5. Preiswert, oder? Bewertungstechnisch ist das operative Zahlenwerk auf einem Hoch, aber der Aktienkurs notiert in der Nähe eines Tiefs.

Natürlich kann die BASF-Aktie auch gewisse Risiken haben. Je nachdem, was der Ukraine-Krieg bringt und wie sicher die Versorgung mit Erdgas ist, drohen sogar mögliche Produktionsausfälle. Trotzdem hat das Management zuletzt gezeigt, dass die Dividende eine Konstante ist. Selbst oder gerade dann, wenn es operativ schwierig ist. Wie eben auch in der Pandemie, als die Produktion temporär ins Stocken geriet.

Deshalb ist auch BASF jetzt eine Top-Aktie, die man bei einem Unterschreiten des DAX von 14.000 Zählern im Auge behalten sollte. Zwar gibt es Risiken, langfristig überwiegen für mich bei 6,6 % Dividendenrendite jedoch sehr klar die Renditechancen.

Vincent besitzt Aktien von BASF und Fresenius. The Motley Fool empfiehlt Fresenius.

