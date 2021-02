DAX über 13.500 Punkten: Jetzt noch einsteigen oder besser abwarten?

Geht es dir auch so? Ich zum Beispiel bin mir nie so richtig sicher, wann ich in den Markt einsteigen soll. Selbst wenn ich eine Aktie als Kaufkandidaten identifiziert habe, weiß ich nie so recht, ob ich sofort zuschlagen soll oder doch lieber noch ein wenig abwarten. Und gerade wenn die Börsen in Feierlaune sind, überkommt mich die Angst, dass es kurz nach meinem Kauf zu einer Korrektur kommen könnte.

Auch wenn unser DAX mittlerweile wieder etwas unter seinem absoluten Höchststand notiert, bewegt er sich mit 13.622 Punkten (01.02.2021) immer noch in einem sehr hohen Bereich. Da stellen sich wahrscheinlich viele Anleger die Frage, ob ein Einstieg überhaupt noch lohnenswert ist oder ob man nicht doch besser ein wenig Zurückhaltung üben sollte?

Denn nicht wenige Investoren sind überrascht, mit welcher Stärke die Märkte trotz Corona-Pandemie immer noch glänzen. Könnte es also schon bald wieder abwärtsgehen, oder setzen die Aktien ihre Aufwärtsbewegung weiter fort? Schauen wir uns doch beide Seiten dieser Medaille einmal kurz an.

Es sieht durchaus nach einer Korrektur aus

Es spricht meines Erachtens schon einiges dafür, dass die Aktienkurse schon bald in eine Korrektur übergehen könnten. Denn es gibt durchaus einige Aspekte, die gegen einen weiteren Anstieg der Börsen sprechen könnten. Unter anderem erhofft man sich ja von den neuen Corona-Impfstoffen, dass sie die aktuelle Pandemie in naher Zukunft zu einem Ende bringen werden.

Und genau dieses Zukunftsszenario wird meiner Meinung nach von den Marktteilnehmern als das wahrscheinlichste angenommen. Doch im Moment könnte diese Hoffnung durch Meldungen zunichtegemacht werden, die zumindest in Deutschland über Lieferengpässe des Vakzins von Biontech (WKN: A2PSR2) berichten. In einigen Bundesländern führte die Reduzierung der Liefermengen schon zu massiven Verzögerungen bei den Impfungen.

Aber um eine ausreichende Immunität in der Bevölkerung zu erzielen, müssen natürlich auch viele Menschen geimpft werden. Doch dieser Vorgang könnte sich nun noch länger hinziehen, als es ohnehin schon gedauert hätte. Und dies würde bedeuten, dass uns auch die Beschränkungen noch eine längere Zeit begleiten dürften. Aber alleine der bisher angerichtete wirtschaftliche Schaden ist immens.

Und er könnte in meinen Augen ausreichen, um die derzeitige Rallye an den Märkten sofort zu beenden. Es könnte also mit den steigenden Notierungen ganz schnell vorbei sein. Nämlich dann, wenn den Marktteilnehmern klar wird, welchen Schaden die Corona-Krise tatsächlich angerichtet hat.

Aber auch weiter steigende Kurse könnten möglich sein

Aber jede Medaille hat ja bekanntlich zwei Seiten. Es gibt also natürlich auch Dinge, die darauf hindeuten könnten, dass es mit den Aktien noch eine ganze Weile nach oben geht. Zum einen wäre da natürlich die Tatsache, dass es bei der Geldanlage weiterhin an Alternativen nur so mangelt. Die Zinsen sind weiterhin im Keller und definitiv fehlt es hier an Möglichkeiten, sein Geld gewinnbringend anzulegen.

Weiterhin wurden und werden die Märkte ja mit Kapital regelrecht geflutet. Und in diesem Zusammenhang gibt es sicherlich eine Frage, die gestellt werden muss. Sind die gigantischen Hilfspakete wirklich den Richtigen zugutegekommen, oder hat das Geld nicht eher den Weg an die weltweiten Börsen gefunden? Dies könnte auf jeden Fall eine der Erklärungen für die derzeit recht hohen Aktienkurse darstellen.

Es sollte also weiter spannend an den Märkten bleiben. Welche Kräfte sich letztendlich die nächste Zeit durchsetzen werden, hängt wahrscheinlich hauptsächlich vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Dieser ist meiner Meinung nach aber noch relativ offen. Ich habe mich deshalb entschlossen, bei Aktienkäufen derzeit lieber etwas vorsichtiger zu agieren.

