DAX tritt auf der Stelle – längerfristiger Trend dennoch intakt? (Daimler, Commerzbank, Deutsche Bank, E.ON, Infineon, BASF, Siemens, Munich Re, Fresenius, Adidas)

US-Indizes verzeichneten in dieser Woche den sechsten Tag in Folge ein neues Allzeithoch. Der NASDAQ-Index sogar sein siebtes Allzeithoch in Folge. Die Entwicklung kam das letzte Mal im Jahr 1999 vor. Der TecDAX-Index kann an diese Marktstärke des NASDAQ anschließen und übertrifft leicht sein Allzeithoch aus 2015. Doch was macht der sogenannte „Leitindex“ der Deutschen? Er bleibt sehr standhaft, um es positiv auszudrücken. Ich könnte aber auch sagen: Er tritt auf der Stelle. Das zeugt von relativer Schwäche, die sobald wie möglich aufgelöst werden sollte.

Euro könnte erneut bremsen

Wir haben in einer unserer Analysen dargelegt, dass der TecDAX-Index sowieso ein insgesamt besseres Chancen-Risiko-Verhältnis aufweist als der deutsche Leitindex. Das könnte jedoch auch daran liegen, dass Aktien aus dem TecDAX-Index generell besser von der Gesamtmarktstärke profitieren und das, ohne übermäßig vom Währungseinfluss betroffen zu sein.

Der DAX-Index hat in den Tagen des EURUSD-Einbruchs kaum vom schwächeren Euro profitiert und könnte nun im Zuge eines eventuell wieder aufwertenden Euro weiter gebremst werden. Wie man es dreht und wendet: Anleger scheinen sich kurzfristig für die deutschen Big Player nur verhalten zu interessieren. Der etwas längerfristige Trend ist jedoch weiterhin nach oben gerichtet, und das ist erst einmal positiv.

