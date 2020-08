DAX tritt auf der Stelle - SPD-Entscheid lässt Anleger kalt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenstart hat der DAX keine klare Richtung gefunden. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.687,53 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,10 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag, nachdem es im Tagesverlauf auf und ab gegangen war. Aktien von MTU setzten ihre Erholungsfahrt fort und waren mit einem Plus von rund vier Prozent kurz vor Handelsende an der Spitze der Gewinner-Liste, gefolgt von Papieren der Deutschen Bank, die zu diesem Zeitpunkt über drei Prozent zulegten.

Ein klarer Branchentrend war aber dennoch nicht auszumachen, andere Industrie-Werte wie Infineon und Beiersdorf, oder andere Finanztitel wie Deutsche Börse waren klar im Minus. Der SPD-Entscheid, mit einem auch beim politischen Gegner mitunter respektierten Finanzpolitiker wie Olaf Scholz als Kanzlerkandidat in die nächste Bundestagswahl zu gehen, ließ Börsianer jedenfalls vollkommen kalt - die Eilmeldung am Vormittag war an der Börse ein Non-Event. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag etwas schwächer. Ein Euro kostete 1,1766 US-Dollar (-0,17 Prozent).

