DAX steigt deutlich - Angst vor Coronavirus schwindet

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX hat am Dienstag kräftig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.281,74 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,81 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag. Viele Marktbeobachter gehen davon aus, dass das Coronavirus doch nicht so starke Auswirkungen auf die Wirtschaft hat.

An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Aktien von Linde, Wirecard und Infineon. Die Anteilsscheine von RWE standen kurz vor Handelsschluss am Ende der Liste, ebenso wie Vonovia-Aktien und Papiere von Merck. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1036 US-Dollar (-0,21 Prozent).

