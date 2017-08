DAX startet unter 12.000 Punkten - Nordkorea-Konflikt belastet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Dienstag zunächst deutliche Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.972 Punkten berechnet. Das entspricht einem Minus von 1,25 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

Der Nordkorea-Konflikt bereitet den Anlegern Sorgen. Nordkorea hatte am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) erneut eine Rakete gestartet. Sie soll über Japan hinweg geflogen und in den Pazifik gestürzt sein. Ein japanischer Regierungssprecher sprach von einer "ernsten und schwerwiegenden" Bedrohung Japans. An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Beiersdorf, Vonovia und Fresenius Medical Care. Die Aktien von ProSiebenSat.1 sind gegenwärtig stark im Minus die Schlusslichter der Liste. Der Medienkonzern rechnet im dritten Quartal mit einem Umsatzrückgang im Werbegeschäft.

