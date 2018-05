DAX startet schwach - Bankentitel hinten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Dienstag mit Kursverlusten in den Handel gestartet. Kurz nach 9:30 Uhr wurde der Index mit 12.778 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent unter Montagsschluss. Die Bankentitel Commerzbank und Deutsche Bank rangierten dabei am Ende der Kursliste, auch Münchener Rück und Allianz ließen überdurchschnittlich stark nach.

Gegen den Trend im Plus waren zwischenzeitlich nur Vonovia und Deutsche Börse. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagmorgen erneut schwächer. Ein Euro kostete 1,1597 US-Dollar (-0,23 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur