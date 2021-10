DAX startet mit leichten Verlusten - US-Inflationsdaten erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Der DAX ist am Mittwoch mit einem leichten Minus in den Handel gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.160 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent unter Vortagesschluss. An der Spitze der Kursliste stehen die Anteilsscheine von Sartorius, SAP und Porsche entgegen dem Trend im Plus.

Die größten Abschläge gibt es bei den Aktien von Heidelbergcement, Delivery Hero und der Deutschen Bank. Mit Spannung blicken die Anleger am Nachmittag in die Vereinigten Staaten: Dort sollen um 14:30 Uhr deutscher Zeit neue Inflationsdaten veröffentlicht werden. Im Verlauf des Tages werden zudem Protokolle der jüngsten Notenbank-Beratungen veröffentlicht. Unterdessen startet auch die US-Bilanzsaison. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochmorgen etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1550 US-Dollar (+0,2 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8658 Euro zu haben.

Foto: über dts Nachrichtenagentur