DAX startet leicht im Plus - US-Konjunkturdaten erwartet

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Mittwoch zunächst leichte Kursgewinne verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.985 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,1 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Wirecard, SAP und Linde. Die Aktien von Volkswagen, Daimler und BMW sind gegenwärtig die Schlusslichter der Liste. Im Laufe des Tages werden mehrere wichtige Konjunkturdaten aus den USA erwartet. Unter anderem sollen die Beschäftigungszahlen der privaten US-Arbeitsagentur ADP veröffentlicht werden. Zudem will die Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht vorlegen.

