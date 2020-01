DAX startet kaum verändert - RWE-Aktie legt stark zu

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

FRANKFURT/MAIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Freitag zunächst kaum Kursveränderungen verzeichnet. Gegen 09:40 Uhr wurde der DAX mit rund 13.500 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,04 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag.

An der Spitze der Kursliste stehen am Morgen die Aktien von RWE mit starken Kursgewinnen von über drei Prozent im Plus, gefolgt von den Wertpapieren von Bayer und von Henkel. Die Anteilsscheine von Siemens rangieren gegenwärtig mit deutlichen Kursverlusten von über einem Prozent am Ende der Liste, gefolgt von den Papieren von Daimler und von MTU Aero Engines. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmorgen kaum verändert. Ein Euro kostete 1,1104 US-Dollar (-0,02 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur